Copa America: Bạo loạn, chen lấn khiến trận chung kết diễn ra muộn hơn 1 giờ

Trận chung kết Copa America đã phải diễn ra muộn hơn 1 giờ so với thời gian dự kiến (7 giờ). Màn đối đầu của Argentina và Colombia đã bị trì hoãn vì vấn đề an ninh khi khán giả hai đội cố gắng lẻn vào sân khi không có vé, một số va chạm cũng xảy ra ngoài sân đấu.

Your browser does not support the video tag.

Người hâm mộ hai đội ngất xỉu, bật khóc sau vụ bạo loạn trước giờ đấu (Clip: Marca)

Màn hỗn loạn này cũng khiến người người hâm mộ của hai đội tuyển ngất xíu, bật khóc ngoài sân. Thậm chí, một số người hâm mộ còn có những vết bầm tím do va chạm.

Hỗn loạn trước cổng soát vé của trận chung kết Copa America

Ngoài ra, tuyển thủ Argentina Mac Allister cũng đã phải gác lại màn khởi động trước trận để hỗ trợ gia đình vào sân vận động trong tình cảnh hỗn loạn trước giờ ra sân.

Phải đến 8 giờ 15 phút, lễ khai màn trận chung kết giữa Argentina với Colombia mới diễn ra tại sân vận động Hard Rock.

Your browser does not support the video tag.

Lực lượng an ninh tiến hành ngăn chặn bạo loạn của khán giả Colombia

Trận chung kết này, Argentina được mong chờ sẽ sánh ngang Tây Ban Nha khi có lập cú đúp vô địch châu lục xen kẽ World Cup. Bên cạnh đó, Messi và đồng nếu thành công giành chức vô địch sẽ trở thành đội tuyển số 1 ở Copa America - vượt Uruguay đang có cùng 15 lần vô địch.

Tác giả: Quốc An - Ảnh: Reuters

Nguồn tin: Báo Người Lao Động