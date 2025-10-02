Công nghệ ADN vạch mặt hung thủ sát hại 4 bé gái ở cửa hàng sữa chua

Vụ án gây chấn động thành phố

Thông báo treo thuởng cho người cung cấp thông tin bắt giữ hung thủ sát hại 4 bé gái được dán trước hiện trường. Ảnh: CBS News

Ngày 6/12/1991, thành phố Austin chìm trong cú sốc chưa từng có. Tại cửa hàng sữa chua mang tên I Can’t Believe It’s Yogurt, bốn bé gái là Amy Ayers (13 tuổi); Eliza Thomas, (17 tuổi); cùng hai chị em Jennifer và Sarah Harbison, 17 và 15 tuổi, bị sát hại dã man. Các nạn nhân bị trói, bịt miệng, bắn vào đầu, rồi cửa tiệm bị phóng hỏa để xóa dấu vết.

Ngọn lửa bùng lên dữ dội. Khi lực lượng cứu hỏa đến, họ vừa dập đám cháy vừa phát hiện thi thể bốn bé gái. Ngọn lửa và nước chữa cháy đã phá hủy phần lớn hiện trường, khiến quá trình điều tra sau này gặp vô vàn khó khăn.

Daniel Jackson, điều tra viên thuộc đơn vị án tồn đọng của Sở Cảnh sát Austin, cho biết nhiều năm sau đó, ADN tìm thấy dưới móng tay của nạn nhân Amy Ayers đã trở thành bằng chứng quan trọng. “Những khoảnh khắc cuối cùng của Amy trên Trái đất này đã để lại cho chúng tôi manh mối giải quyết vụ án. Đó là nhờ sự phản kháng của cô bé”, ông nói.

Trong những năm đầu, vụ án trở thành thách thức lớn cho giới chức Austin. Các thám tử tiếp nhận hàng nghìn manh mối từ người dân, song hầu hết đều dẫn đến ngõ cụt. Thêm vào đó, có nhiều lời thú tội giả, khiến lực lượng điều tra tiêu tốn không ít nguồn lực để xác minh.

Hiện trường bị thiêu rụi gần như toàn bộ. Bằng chứng vật lý còn sót lại chỉ có vài mẫu ADN không rõ ràng, một số mảnh vỏ đạn và lời khai ít ỏi từ những người sống gần khu vực. Trong bối cảnh công nghệ ADN khi đó còn rất sơ khai, cảnh sát gần như không có công cụ hữu hiệu để xác định hung thủ.

Truyền thông địa phương gọi đây là vụ án “ám ảnh cả thành phố”. Nhiều người dân đòi hỏi chính quyền phải nhanh chóng đưa kẻ thủ ác ra ánh sáng.

4 nghi phạm bị buộc tội

Đến năm 1999, sau gần một thập kỷ bế tắc, cảnh sát Austin bất ngờ công bố việc bắt giữ bốn người đàn ông: Maurice Pierce, Michael Scott, Robert Springsteen IV và Forrest Welborn.

Hai trong số đó, Springsteen và Scott, chỉ là thiếu niên khi vụ án xảy ra. Họ ban đầu thú nhận, thậm chí tố cáo lẫn nhau. Nhưng ngay sau đó, cả hai đều rút lại lời khai, khẳng định rằng họ bị ép cung trong quá trình thẩm vấn.

Mặc dù vậy, cả Springsteen và Scott vẫn bị xét xử và kết án. Springsteen ban đầu nhận án tử hình, sau giảm xuống tù chung thân. Scott cũng đối mặt với án chung thân. Sự việc khiến dư luận chia rẽ: một bộ phận tin rằng công lý đã được thực thi, nhưng nhiều người khác nghi ngờ tính hợp pháp của những bản án dựa gần như hoàn toàn vào lời thú tội.

Đến năm 2009, một bước ngoặt quan trọng xảy ra. Nhờ sự tiến bộ trong kỹ thuật xét nghiệm ADN - vốn chưa tồn tại vào năm 1991, các nhà điều tra xác định có một nghi phạm khác dính líu trực tiếp đến hiện trường.

Các công tố viên thừa nhận không còn đủ bằng chứng giữ Springsteen và Scott trong tù. Một thẩm phán ra lệnh trả tự do cho cả hai. Điều này đồng nghĩa rằng gần 20 năm sau thảm kịch, vụ án lại quay về điểm xuất phát.

Danh tính nghi phạm mới được xác định là Robert Eugene Brashers, một cái tên chưa từng được nhắc đến trong hồ sơ trước đó. Theo cơ quan chức năng, Brashers hoàn toàn không có mối liên hệ nào với bốn người từng bị cáo buộc.

Công tố viên quận Travis, José Garza, nhấn mạnh: “Phần lớn bằng chứng chỉ ra tội lỗi của một người: Robert Eugene Brashers. Song song, phần lớn bằng chứng đều chỉ ra sự vô tội của bốn người khác”.

Ông Garza cũng thẳng thắn thừa nhận trách nhiệm của cơ quan công tố trong việc từng truy tố nhầm, dẫn đến một án tử hình và một án chung thân. “Chúng tôi sẽ làm tất cả để những người bị oan có cơ hội tiếp tục cuộc sống”, ông nói.

Với bức ảnh hai chị em Jennifer và Sarah Harbison ở phía sau, điều tra viên Daniel Jackson của Sở Cảnh sát Austin phụ trách các vụ án tồn phát biểu tại buổi họp báo ở Tòa thị chính về cuộc điều tra vụ giết người I Can’t Believe It’s Yogurt trong ngày 29/9/2025. Ảnh: Austin American-Statesman

Ngày 25/9/2025, cảnh sát Austin chính thức công bố Robert Eugene Brashers là thủ phạm trong vụ thảm sát bốn bé gái tại cửa hàng sữa chua năm 1991, dựa trên kết quả ADN.

Thông báo được đưa ra giữa lúc vụ án một lần nữa thu hút sự chú ý sau khi loạt phim tài liệu The Yogurt Shop Murders được phát sóng trên kênh HBO. Gần 34 năm sau thảm kịch, bí ẩn dường như có lời giải, nhưng cũng mở ra hàng loạt câu hỏi mới: Brashers có thực sự là kẻ duy nhất gây án? Liệu còn những đồng phạm nào chưa được phát hiện?

ADN vạch mặt kẻ thủ ác

Sau khi bốn nghi phạm ban đầu được trả tự do vào năm 2009, vụ thảm sát tại cửa hàng I Can’t Believe It’s Yogurt lại rơi vào bế tắc. Mọi manh mối dường như khép lại, còn nỗi ám ảnh thì vẫn đè nặng lên cộng đồng Austin.

Các điều tra viên kiên trì rà soát lại hồ sơ, đối chiếu từng mẫu bằng chứng còn sót lại. ADN của hàng trăm người được đem ra so sánh, nhưng tất cả đều không trùng khớp.

Điều tra viên Daniel Jackson tiếp nhận vụ án từ năm 2022. Ông cho biết bằng chứng vật lý thu được tại hiện trường năm 1991 cực kỳ ít ỏi. “Một số bằng chứng duy nhất là một vỏ đạn 380 calibre được tìm thấy trong cống thoát nước. Không có vỏ đạn 220 calibre nào được thu thập. Ngọn lửa, cộng thêm nước chữa cháy, đã phá hủy hầu hết những thứ còn lại”, ông Jackson nói.

Nhiều năm sau, các nhà điều tra tiến hành xét nghiệm lại những mẫu ADN lấy từ hiện trường, áp dụng kỹ thuật Y-STR - một dạng xét nghiệm đặc biệt để phân tích ADN nam giới.

Tháng 6/2025, điều tra viên Jackson quyết định gửi lại vỏ đạn 380 Calibre duy nhất thu được từ hiện trường vào hệ thống Mạng Thông tin Đạn đạo Tích hợp Quốc gia (NIBIN). Hệ thống này cho phép đối chiếu các vỏ đạn trên toàn nước Mỹ để tìm ra sự trùng khớp.

Kết quả đem lại thực sự bất ngờ. Vỏ đạn tại Austin khớp với một vụ giết người chưa được giải quyết ở Kentucky năm 1998. Manh mối này đưa các thám tử Austin bắt tay cùng đồng nghiệp tại Kentucky, mở ra cánh cửa mới cho cuộc điều tra.

Song song, điều tra viên Jackson cũng liên hệ với các phòng xét nghiệm trên toàn quốc để kiểm tra lại dữ liệu Y-STR. Tại Greenville, bang Nam Carolina, một mẫu ADN nam giới từ vụ tấn công tình dục và giết người năm 1990 trùng khớp với mẫu thu tại Austin. ADN này thuộc về Robert Eugene Brashers.

Hung thủ Robert Eugene Brashers (phải) và 4 nạn nhân.

Chân dung kẻ giết người hàng loạt

Phát hiện ADN không chỉ làm sáng tỏ vụ án ở Austin, mà còn hé lộ một loạt tội ác kinh hoàng khác.

Brashers không còn xa lạ trong hồ sơ tội phạm Mỹ. Năm 1985, hắn từng bị bắt vì bắn một phụ nữ ở Florida khi bị từ chối lời gạ gẫm. Hắn nhận án 12 năm tù nhưng chỉ thụ án 4 năm, ra tù vào tháng 5/1989. Trong thập niên 1990, Brashers liên tiếp gây ra những tội ác rùng rợn. Năm 1990, hắn siết cổ một phụ nữ ở bang Nam Carolina. Năm 1997, hắn cưỡng hiếp một bé gái 14 tuổi ở bang Tennessee. Năm 1998, hắn bắn chết một người mẹ và con gái ở bang Missouri.

Mô-típ gây án có nhiều điểm tương đồng: nạn nhân bị trói bằng chính quần áo, bị tấn công tình dục, và một số hiện trường bị hung thủ phóng hỏa. Những chi tiết này khiến cảnh sát tin rằng Brashers là một kẻ giết người hàng loạt có phương thức hành động lặp lại.

Tuy nhiên, công lý không còn cơ hội xét xử hắn. Năm 1999, Brashers đã tự sát trong một cuộc đối đầu kéo dài hàng giờ với cảnh sát tại một nhà nghỉ ở Kennett, bang Missouri.

Các mẫu ADN lấy từ ba bộ dụng cụ tấn công tình dục tại hiện trường Austin đều cho kết quả trùng khớp với Brashers. Đặc biệt, mẫu ADN dưới móng tay Amy Ayers - cô bé đã chống cự trong khoảnh khắc cuối cùng - cũng trùng khớp với hắn.

Điều tra viên Jackson cho biết xác suất trùng khớp này là 2,5 triệu trên 1, nghĩa là gần như chắc chắn hung thủ là Brashers.

Thông tin công bố Brashers là nghi phạm duy nhất trong vụ thảm sát cửa hàng sữa chua đã khép lại cuộc điều tra kéo dài 34 năm, đồng thời minh oan cho bốn người đàn ông từng bị buộc tội oan sai.

Công tố viên quận Travis, José Garza, nhấn mạnh: “Phần lớn bằng chứng chỉ ra sự vô tội của Maurice Pierce, Michael Scott, Robert Springsteen IV và Forrest Welborn. Chúng tôi phải chịu trách nhiệm vì đã từng truy tố sai lầm”.

Dù Brashers đã chết từ lâu, nhưng việc xác định danh tính hung thủ mang ý nghĩa quan trọng. Nó đem lại câu trả lời cho gia đình nạn nhân, xóa bỏ những nghi ngờ quanh bốn người đàn ông vô tội, và khẳng định giá trị của công nghệ ADN trong phá án.

Tác giả: Bảo Hà

Nguồn tin: baotintuc.vn