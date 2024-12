Cộng đồng mạng đang chia sẻ clip bé trai lịch sự sau va chạm giao thông

Your browser does not support the video tag.

Cậu bé cúi đầu xin lỗi sau khi suýt va chạm giao thông.

Mới đây, cộng đồng mạng đang chia sẻ clip ghi lại cảnh xe điện thiếu quan sát suýt gây va chạm với ô tô.

Nam thanh niên bị đánh tới tấp sau va chạm giao thông ở đường Khánh Hội, quận 4, TP HCM.

Clip cho thấy một bé trai khoảng 10 tuổi chạy xe điện trên đường Nguyễn Công Hoan, quận Phú Nhuận (TP HCM), lúc 13 giờ 46 ngày 7-12. Do không chú ý quan sát nên suýt va chạm với ô tô đang lưu thông cùng chiều.

Bé trai nhanh chóng cúi đầu 2 lần bày tỏ xin lỗi tài xế. Sau đó dừng xe lại ở lề đường rồi khoanh tay cúi mình xin lỗi tài xế.

Clip nhận được sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng mạng bởi hiện nay, chỉ vì va quẹt giao thông nhẹ mà những người liên quan sẵn sàng lăng mạ, thậm chí thẳng tay đánh người khác.

Điển hình như 7 giờ sáng 9-12, trên đường Khánh Hội (quận 4), ông K. (40 tuổi) chạy xe tay ga tìm cách vượt lên và va quẹt với nam thanh niên đi xe máy cùng chiều.

Dù va chạm nhẹ nhưng người đàn ông tiến tới to tiếng, rồi dùng tay đấm thẳng vào mặt người vừa va chạm với mình. Hiện Công an quận 4 đã đưa ông K. về trụ sở làm việc.

Hai ngày trước đó, một xe máy lưu thông trên đường ĐT747A, hướng từ huyện Bắc Tân Uyên về TP Tân Uyên. Khi đến khu phố 1, phường Hội Nghĩa, TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương chiếc xe máy va chạm nhẹ với ô tô chạy cùng chiều.

Lê Xuân Toàn (38 tuổi, quê Hà Nội) đi xe máy bất ngờ dừng xe, chặn đầu ô tô. Toàn chạy vào nhà dân, lấy hung khí đập phá ô tô. Tài xế và một số người ngồi trên ô tô hoảng sợ, mở cửa bỏ chạy.

Đến nay Công an TP Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) cho biết đang tạm giữ hình sự Toàn.

