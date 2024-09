Công điện của Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng CAND tiếp tục nỗ lực ứng phó mưa lũ

Cụ thể, Công điện gửi Giám đốc Công an các tỉnh gồm: Phú Thọ, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Hà Nội, Hà Nam, Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ.

Công điện nêu rõ:

Để khẩn trương triển khai các biện pháp cấp bách và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả kết luận của Bộ Chính trị tại Văn bản số 11261-CV/VPTW ngày 9/9/2024, Công điện số 92/CĐ-TTg ngày 10/9/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục hậu quả bão số 3 và mưa lũ sau bão; tiếp theo Công điện số 13/CĐ-BCA-V01, ngày 9/9/2024 của Bộ, căn cứ tình hình diễn biến phức tạp của mưa lũ; lãnh đạo Bộ yêu cầu Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách sau đây:

Tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, nghiêm túc, có hiệu quả kết luận của Bộ Chính trị, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an về tập trung khắc phục hậu quả bão số 3 và mưa lũ sau bão, trọng tâm là: Công điện số 88/CĐ-TTg, ngày 6/9/2024, Công điện số 89/CĐ-TTg, ngày 9/9/2024, Công điện số 92/CĐ-TTTg ngày 10/9/2024 của Thủ tướng Chính phủ; Công điện số 11/CĐ-BCA-V01, ngày 5/9/2024, Công điện số 12/CĐ-BCA-V01, ngày 8/9/2024, Công điện số 13/CĐ-BCA-V01, ngày 9/9/2024 của Bộ Công an về việc tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả bão số 3, mưa lũ và sự cố sập nhịp cầu tại tỉnh Phú Thọ.

Yêu cầu Giám đốc Công an các địa phương bảo đảm công tác ANTT tại cơ sở với mục tiêu bảo đảm an toàn, sức khỏe, tính mạng cho nhân dân là trên hết, trước hết. Tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện tập trung tìm kiếm, cứu nạn đối với những người còn mất tích (trong đó lưu ý bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng tìm kiếm cứu nạn), hỗ trợ xác nhận danh tính nạn nhân. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các biện pháp, kỹ năng ứng phó với thiên tai, sự cố, sơ cứu ban đầu nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Phối hợp tổ chức công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn theo phương châm “bốn tại chỗ” với tinh thần chủ động trước để bảo đảm an toàn tính mạng, giảm thiểu thiệt hại về tài sản của người dân và Nhà nước.

Triển khai cứu chữa miễn phí cho người bị thương, kịp thời thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình những người bị nạn, đặc biệt là những hộ gia đình có người bị thiệt mạng. Triển khai mọi phương án hỗ trợ vận chuyển lương thực, thực phẩm, lương khô, bánh mỳ, sữa, nước uống, hàng cứu trợ,… đến tận tay người dân vùng còn bị chia cắt, nhất là các hộ tại các khu vực còn bị cô lập, bố trí chỗ ở tạm cho các hộ bị mất nhà ở, tuyệt đối không để ai bị đói, bị rét, không có nơi ở, xử lý vệ sinh, môi trường phòng, chống dịch bệnh. Trên cơ sở đánh giá tình hình thiên tai, sự cố gây ra thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản đã xảy ra trên địa bàn, tổ chức rà soát, rút kinh nghiệm để tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương có phương án bảo đảm ANTT, di dời, sơ tán nhân dân, phòng ngừa, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do bão, mưa lũ, tránh lặp lại những vụ việc đáng tiếc tương tự.

Phối hợp các bộ, ban, ngành và chính quyền địa phương hỗ trợ trang thiết bị giảng dạy, sách vở, đồ dùng học tập tạo mọi điều kiện để các cháu học sinh sớm trở lại trường học, không để gián đoạn việc học tập của các cháu. Căn cứ tình hình thực tế để đăng ký nhu cầu số gạo cụ thể cần hỗ trợ thực hiện theo Điện mật số 195/ĐK:HT ngày 10/9/2024 của Văn phòng Bộ về việc thông báo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ.

Giao Văn phòng Bộ thông báo ý kiến của lãnh đạo Bộ chỉ đạo Giám đốc Công an các địa phương khu vực miền núi phía Bắc tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Thư thăm hỏi của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, các Công điện của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an về khắc phục hậu quả của cơn bão số 3. Chủ động rà soát, nắm chắc diễn biến tình hình, khẩn trương thống kê chi tiết các khu vực nguy hiểm, có nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất để kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo sơ tán, di dời người dân cùng phương tiện, tài sản đến nơi an toàn. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động để người dân chấp hành các biện pháp phòng, chống bão lũ, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và nhân dân. Tổ chức lễ phát động quyên góp ủng hộ người dân bị thiệt hại do bão, mưa lũ gây ra và CBCS hy sinh, bị thương khi làm nhiệm vụ.

Cục Công tác đảng và công tác chính trị kịp thời đề xuất khen thưởng, động viên đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và CBCS bị hy sinh, bị thương trong công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ; đồng thời, phát động phong trào “Toàn dân tham gia ủng hộ các tỉnh bị thiệt hại do mưa lũ” và có biện pháp nhân rộng các điển hình tiên tiến trong quá trình triển khai thực hiện ứng phó với mưa lũ; tham mưu lãnh đạo Bộ chỉ đạo tiếp nhận tiền, vật phẩm do các đơn vị, tổ chức, cá nhân quyên góp, ủng hộ góp phần giúp nhân dân khắc phục khó khăn, thiệt hại sau mưa lũ.

Cục Truyền thông CAND tăng cường phối hợp chặt chẽ với Công an các đơn vị, địa phương, các cơ quan truyền thông Trung ương, địa phương tổ chức phổ biến, hướng dẫn kỹ năng ứng phó với các tình huống thiên tai, sự cố, cứu nạn, cứu hộ nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra; kịp thời tuyên truyền lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng CAND.

Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Cục CSGT; Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tiếp tục tăng cường lực lượng, phương tiện, chủ động, kịp thời chi viện cho Công an các địa phương bị ảnh hưởng của bão, mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất tổ chức tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và hướng dẫn, phối hợp với Công an các địa phương triển khai hiệu quả các giải pháp khắc phục hậu quả do bão, mưa lũ gây ra; bảo đảm an toàn giao thông tại tất cả các địa bàn, đặc biệt là những khu vực có nguy cơ cao xảy ra mưa lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét.

Các đơn vị trực thuộc Bộ chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai theo chức năng, nhiệm vụ; sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư, thuốc men để chi viện khi có yêu cầu, bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ huy, điều hành trong ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất, tổ chức tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

Công an các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc công tác trực chỉ huy, trực ban, trực chiến và chế độ thông tin báo cáo gửi về Bộ qua đường cơ yếu (kèm theo bản mềm) trước 8h00' hàng ngày (qua Văn phòng Bộ, SĐT: 0904231899 hoặc 0979087633) liên quan đến công tác bảo đảm ANTT và phòng, chống, khắc phục hậu quả bão số 3 và mưa lũ sau bão.

