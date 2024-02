Công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

Tham dự lễ công bố có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Bùi Quang Thanh – Giám đốc Công an tỉnh tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Tháng 12/2023, đồng chí Bùi Quang Thanh được Bộ Công an luân chuyển, điều động giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh. Tại Quyết định số 1133-QĐNS/TW ngày 02/02/2024, Ban Chấp hành Trung ương chỉ định đồng chí Đại tá Bùi Quang Thanh – Giám đốc Công an tỉnh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ngày 26/2/2024, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã ký Quyết định thăng cấp hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng đối với đồng chí Bùi Quang Thanh - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Trao Quyết định, tặng hoa, giao nhiệm vụ cho đồng chí Giám đốc Công an tỉnh tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng chí Thái Thanh Quý – Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, cùng với những thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trong năm 2023 và đầu năm 2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy rất vui mừng có 02 đồng chí được cấp trên điều động, bổ nhiệm vị trí công tác mới, đồng thời bổ sung 01 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Hôm nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chỉ định đồng chí Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng thời gặp mặt chia tay đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, nguyên Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh nhận công tác mới.

Các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Bùi Quang Thanh

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đánh giá, sau hơn 2 tháng nhận nhiệm vụ, đồng chí Bùi Quang Thanh đã nhanh chóng ổn định, tiếp nối công việc một cách liền mạch, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đặc biệt, thời điểm nhận nhiệm vụ vào đợt cao điểm Tết vừa qua đồng chí đã cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai một cách bài bản, hết sức trách nhiệm các kế hoạch trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn để người dân vui Xuân đón Tết.

Chúc mừng đồng chí Bùi Quang Thanh chính thức tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và vừa được thăng quân hàm Thiếu tướng, Bí thư Tỉnh ủy mong đồng chí Bùi Quang Thanh phát huy trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm của mình để cùng với tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy đoàn kết, thống nhất, vững mạnh. Là người đứng đầu lực lượng công an, mong đồng chí tích cực, chủ động tham mưu Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo lĩnh vực an ninh trật tự, an ninh quốc gia phù hợp với đặc điểm, tình hình và yêu cầu nhiệm vụ của tỉnh trong giai đoạn hiện nay.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng đồng chí Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Kim Chi

Với đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi là một cán bộ đã có quá trình nỗ lực phấn đấu, rèn luyện lâu dài, kinh qua nhiều vị trí công tác lãnh đạo, quản lý ở cấp tỉnh, được Trung ương tin tưởng bổ nhiệm chức vụ là Thứ trưởng Bộ GD&ĐT. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và cảm ơn những cống hiến, đóng góp tích cực của đồng chí trong thời gian công tác tại tỉnh.

Với trọng trách, vị trí công tác mới, Bí thư Tỉnh ủy mong đồng chí Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Kim Chi tiếp tục dõi theo, ủng hộ, giúp đỡ tỉnh Nghệ An trong việc triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, nhất là giúp tỉnh trở thành trung tâm về giáo dục, đào tạo của vùng Bắc Trung Bộ theo tinh thần Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Kim Chi cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An, đồng thời mong muốn trong thời gian tới, các đồng chí đồng nghiệp luôn theo dõi, ủng hộ để đồng chí làm tốt hơn công việc trên cương vị mới

Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, phát biểu

Phát biểu tại lễ công bố, đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh xin hứa dù bất cứ hoàn cảnh nào đều đoàn kết thống nhất, trên dưới một lòng cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh ủy, các Sở, ban, ngành để tham mưu triển khai các kế hoạch đảm bảo tình hình an ninh trật tự, từ đó góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn