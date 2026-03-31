Công bố Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường bộ thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Tham dự tại điểm cầu tỉnh Nghệ An có đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền; lãnh đạo các Sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nghệ An

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền chủ trì tại điểm cầu tỉnh Nghệ An

Ngày 30/12/2025, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 2470/QĐ-BXD phê duyệt Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường bộ thời kỳ 2021 -20230, tầm nhìn đến năm 2050.

Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường bộ thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt nhằm cụ thể hóa hướng tuyến của các tuyến cao tốc, quốc lộ trong quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó xác định hướng tuyến cơ bản, các điểm khống chế chính, dự kiến chiều dài các tuyến đường bộ.

Cùng với đó, hoạch định quy mô các tuyến cao tốc, quốc lộ qua từng địa phương, từng vùng; xác định sơ bộ quy mô của cầu, hầm trên tuyến đường bộ; xác định các điểm giao cắt chính, phương án kết nối với các phương thức vận tải khác, kết nối với hệ thống đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp. Xác định nhu cầu sử dụng đất, nhu cầu vốn đầu tư. Xác định lộ trình thực hiện quy hoạch từng đoạn tuyến cao tốc, quốc lộ cụ thể cho các giai đoạn đến năm 2030 và giai đoạn sau năm 2030. Là cơ sở để địa phương triển khai các quy hoạch khác có liên quan, quản lý quy hoạch và triển khai đầu tư các tuyến đường bộ được giao, phân cấp.

Theo quy hoạch, hệ thống đường bộ cao tốc được quy hoạch 43 tuyến, tổng chiều dài khoảng 8.923 km. Cụ thể, trục dọc Bắc - Nam, gồm tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông chiều dài khoảng 2.065 km và tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Tây chiều dài khoảng 1.205 km. Khu vực phía Bắc gồm 14 tuyến, chiều dài khoảng 2.242 km. Khu vực miền Trung và Tây Nguyên gồm 11 tuyến, chiều dài khoảng 1.353 km. Khu vực phía Nam gồm 11 tuyến, chiều dài khoảng 1.342 km.

Vành đai thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh gồm 03 tuyến vành đai thành phố Hà Nội, chiều dài khoảng 417 km và 02 tuyến vành đai thành phố Hồ Chí Minh, chiều dài khoảng 299 km.

Hệ thống quốc lộ được quy hoạch gồm 172 tuyến, tổng chiều dài khoảng 28.614 km, cụ thể: Trục dọc Bắc - Nam gồm quốc lộ 1, chiều dài khoảng 2.218 km và đường Hồ Chí Minh, chiều dài khoảng 1.894 km.

Khu vực phía Bắc gồm 21 tuyến quốc lộ chính yếu, chiều dài khoảng 6.530 km và 34 tuyến quốc lộ thứ yếu, chiều dài khoảng 3.857 km.

Khu vực miền Trung và Tây Nguyên gồm 24 tuyến quốc lộ chính yếu, chiều dài khoảng 4.275 km và 47 tuyến quốc lộ thứ yếu, chiều dài khoảng 4.393 km.

Khu vực phía Nam gồm 17 tuyến quốc lộ chính yếu, chiều dài khoảng 2.378 km và 27 tuyến quốc lộ thứ yếu, chiều dài khoảng 3.069 km.

Tổng nhu cầu sử dụng đất để thực hiện quy hoạch đường bộ khoảng 200.430 ha với nhu cầu vốn đầu tư khoảng 3.230.000 tỷ đồng.

Về lộ trình thực hiện quy hoạch, tiến độ thực hiện từng tuyến cao tốc được xác định cụ thể theo Quyết định số 1454/QĐ-TTg, số 12/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch mạng lưới đường bộ.

Việc mở rộng các tuyến cao tốc theo quy mô quy hoạch, nâng cấp, mở rộng các đoạn quốc lộ hoặc xây dựng tuyến tránh được xác định trên cơ sở kết quả dự báo nhu cầu vận tải, khả năng cân đối nguồn lực.

Phát biểu tại lễ công bố, Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam Nguyễn Thanh Hoài nhấn mạnh, đây là văn bản pháp lý quan trọng nhằm cụ thể hóa chiến lược phát triển mạng lưới đường bộ quốc gia, xác định rõ hướng tuyến, quy mô kỹ thuật và lộ trình đầu tư cho các trục huyết mạch trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Đồng thời là tiền đề quan trọng để Việt Nam hiện thực hóa mục tiêu trở thành nước có công nghiệp hiện đại, với hệ thống giao thông đồng bộ, văn minh.

Để quy hoạch thực sự đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả, Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị tập trung vào ba nhóm nhiệm vụ chính: Tăng cường cơ chế phối hợp, đảm bảo sự đồng bộ giữa các Bộ, ngành và địa phương trong quản lý đầu tư, sử dụng đất và phát triển hạ tầng gắn kết với đô thị và logistics.

Gắn quy hoạch với kế hoạch đầu tư công trung hạn và dài hạn; ưu tiên nguồn lực cho các dự án trọng điểm, cấp bách, đồng thời đẩy mạnh thu hút vốn xã hội hóa theo phương thức đối tác công tư (PPP). Bên cạnh đó, xây dựng cơ sở dữ liệu kết cấu hạ tầng đường bộ, phát triển hệ thống giao thông thông minh (ITS) và nâng cao năng lực giám sát, bảo trì mạng lưới đường bộ theo vòng đời tài sản.

Cục Đường bộ Việt Nam sẽ chủ động phối hợp, hướng dẫn và sẵn sàng hỗ trợ các địa phương trong quá trình triển khai. Tăng cường theo dõi, đôn đốc và kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh. Nâng cao trách nhiệm trong quản lý nhà nước, bảo đảm thông tin quy hoạch được cập nhật đầy đủ và minh bạch.

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn