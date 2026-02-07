Nghệ An: Công an xã vây ráp, bắt gọn tên cướp lẩn trốn trên cánh đồng

Vào hồi 19h30 ngày 6/2/2026, Công an xã Kim Liên nhận được tin báo có vụ cướp tài sản xảy ra tại xóm Hồng Sơn, xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Kim Liên nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường vụ việc, làm việc với người bị hại và truy lùng đối tượng theo dấu vết nóng.

Người bị hại là chị D.T.L (trú tại xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An) trình bày: Vào khoảng 19h cùng ngày, chị điều khiển xe máy đi trên đoạn đường từ xóm Phú Thọ đến xóm Hồng Sơn thuộc xã Kim Liên thì bị 1 nam thanh niên điều khiển xe máy (sau này được xác định nhãn hiệu Honda WINNER màu xanh, bạc, đen, BKS: 38P1-619.71) đi phía sau vượt lên trước chặn xe máy khiến chị phải để lại xe và bỏ chạy xuống ruộng ở gần đó. Đối tượng đuổi theo, dùng tay bóp cổ, kẹp cổ, đe dọa phải im lặng và buộc chị đưa tiền.

Đối tượng Lê Đình Truyền tại cơ quan chức năng.

Khi chị D.T.L trả lời không có tiền thì đối tượng tiếp tục dùng tay kẹp cổ, khống chế kéo chị ra đường nội đồng cách vị trí chặn xe khoảng 60m và dùng mũ bảo hiểm đánh nhiều lần vào người chị D.T.L. Đối tượng tiếp tục bóp cổ, khống chế, yêu cầu chị D.T.L đưa tiền, tài sản. Ngay lúc đó, có người dân đi đường thấy xe máy dựng bên vệ đường nhưng không có người nên dừng lại kiểm tra. Lúc này chị D.T.L kêu cứu nên đối tượng thả chị ra và bỏ chạy.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Kim Liên nhanh chóng triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.

Nhận định đối tượng có thể đang lẩn trốn khu vực đồng ruộng, vùng đồi cây xung quanh hiện trường vụ việc, Công an xã huy động tối đa CBCS và lực lượng an ninh cơ sở của các xóm lân cận nơi vụ việc xảy ra, đồng thời sử dụng loa truyền thanh thông báo khẩn cấp huy động nhân dân tham gia hỗ trợ lực lượng để truy tìm đối tượng, kết hợp chốt chặn các ngã đường tiếp giáp với nơi xảy ra vụ việc.

Do trời tối hạn chế tầm quan sát, địa hình rộng, có nhiều ao, hồ, kênh mương và trang trại bỏ hoang, cây cối um tùm nên việc tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên với sự quyết tâm, lực lượng Công an và đông đảo người dân tham gia tổ chức truy tìm, đến khoảng 21h30 cùng ngày Công an xã Kim Liên phát hiện, bắt giữ đối tượng là Lê Đình Truyền (SN 2000, trú tại xóm Yên Mỹ, xã Đức Minh, tỉnh Hà Tĩnh) đang lẩn trốn tại khu vực bụi rậm cạnh mép kênh đào giữa đồng thuộc xóm Hồng Sơn, xã Kim Liên.

Là đối tượng đã có tiền án, nên đối tượng rất ngoan cố, khai báo quanh co. Từ thông tin xác định, năm 2018, Lê Đình Truyền bị TAND huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh xử phạt 10 năm tù về tội Cướp tài sản và Hiếp dâm với thủ đoạn tương tự.

Với tinh thần tấn công tội phạm đến cùng, bằng chứng cứ thu thập được, kết hợp sử dụng linh hoạt nhiều biện pháp đấu tranh của cơ quan Công an, Lê Đình Truyền đã khai nận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện Công an xã Kim Liên tiếp tục hoàn thiện hồ sơ vụ việc để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

