Kế hoạch c.ướp ngân hàng ở Gia Lai của kẻ g.iết người trốn truy nã

Ngày 6/2, Công an Gia Lai cho biết, từ việc thiếu tiền tiêu xài, Phạm Anh Tài (tức Tài Đen) và Ân đã bàn bạc, lên kế hoạch cướp ngân hàng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về địa bàn, phương tiện và đường tẩu thoát. Vụ cướp tại phòng giao dịch Trà Bá trên đường Trường Chinh (TP Pleiku, Gia Lai) không phải hành động bộc phát, mà là kết quả của quá trình tính toán trước.

Phạm Anh Tài lúc bị bắt. Ảnh: Cục Cảnh sát Hình sự

Hai người đã thống nhất chọn phòng giao dịch có lượng giao dịch lớn, vị trí thuận lợi cho việc tẩu thoát. Họ cũng chuẩn bị công cụ, phương tiện gây án, cũng như lên phương án tiêu hủy đồ vật, tránh sự truy xét của công an.

Từ địa bàn Kon Tum cũ, cả hai nhiều lần xuống TP Pleiku khảo sát thực tế, theo dõi thời điểm đông khách, hoạt động của nhân viên và vị trí lắp đặt camera. Song song, họ chuẩn bị súng, phương tiện di chuyển, quần áo che chắn và xây dựng phương án rút lui, tiêu hủy vật chứng sau khi gây án.

Chiều 19/1, Tài và Ân mang theo súng đến phòng giao dịch Trà Bá. Khoảng 15h52, hai người xông vào uy hiếp nhân viên và khách hàng, yêu cầu giao tiền.

Dưới sự đe dọa bằng vũ khí, nhân viên ngân hàng buộc phải làm theo yêu cầu. Chỉ trong 60 giây, hai nghi phạm chiếm đoạt gần 1,9 tỷ đồng rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường theo lộ trình đã tính toán từ trước.

Vụ việc khiến nhiều người chứng kiến hoang mang, hoạt động giao dịch tại khu vực bị gián đoạn.

Lê Văn Ân lúc bị bắt. Ảnh: Cục Cảnh sát Hình sự

Lẩn trốn nhiều địa phương

Sau khi gây án, Tài và Ân rời Gia Lai vào TP HCM để tìm cách tẩu tán tài sản. Tại đây, hai người hạn chế tiếp xúc với người quen, thường xuyên thay đổi nơi ở để tránh bị phát hiện.

Một thời gian sau, Ân quay về Quảng Ngãi sinh sống như bình thường nhằm che giấu việc tham gia vụ cướp. Trong khi đó, Tài tiếp tục lẩn trốn, di chuyển qua nhiều địa phương, không có nơi cư trú cố định.

Theo cơ quan điều tra, việc tách nhau lẩn trốn được hai người tính toán nhằm gây khó khăn cho công tác truy xét.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long (trái) lấy lời khai Phạm Anh Tài. Ảnh: Cục Cảnh sát Hình sự

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, có sử dụng vũ khí, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an, đã thành lập Ban chỉ đạo chuyên án để chỉ đạo công tác phối hợp triệt phá.

Ban Chỉ đạo do Thượng tướng Nguyễn Văn Long (Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an) làm Trưởng ban; Trung tướng Trần Ngọc Hà (Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự) là Phó Trưởng Ban Thường trực; Trung tướng Mai Hoàng (Giám đốc Công an TP HCM) và Thiếu tướng Lê Quang Nhân (Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai) là Phó Trưởng Ban.

Lực lượng chức năng trích xuất hệ thống camera, dựng lại lộ trình di chuyển của nghi phạm, đồng thời rà soát các người có tiền án, tiền sự, từng sử dụng vũ khí trên địa bàn Gia Lai và Quảng Ngãi. Cùng với đó, phong trào quần chúng tố giác tội phạm được phát động, giúp thu thập nhiều nguồn tin phục vụ điều tra.

Ban chỉ đạo chuyên án nói về các vật chứng thu giữ. Ảnh: Ngọc Oanh

Họp báo sáng nay tại trụ sở Công an Gia Lai, thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - Bộ Công an cho biết, quá trình rà soát, nổi lên Phạm Anh Tài có nhiều biểu hiện nghi vấn và đang bị Công an tỉnh Quảng Ngãi (Kon Tum cũ) truy nã về hành vi Giết người vào năm 2018, có hành vi sử dụng súng AK khi gây án.

Ngày 5/2, khi đủ tài liệu, chứng cứ, Ban chuyên án đã triển khai lực lượng tiến hành bắt giữ, khám xét khẩn cấp nơi ở của hai nghi phạm.

Cơ quan điều tra thu giữ: 4 khẩu súng (loại súng ngắn, chưa xác định chủng loại; 46 viên đạn, khoảng 1 kg đạn chì); khoảng 930 triệu đồng tiền mặt, 2 nhẫn vàng và nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan đến vụ án.

Ngoài ra, Tài khai nhận hành vi Giết người, xảy ra tối ngày 5/8/2018 tại quán Bar Window đường Nguyễn Huệ, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum cũ.

Bộ trưởng Công an ngay sau đó đã có thư khen, biểu dương thành tích. Đại tướng đánh giá đây là chiến công đặc biệt xuất sắc, thể hiện sự quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao, mưu trí, sáng tạo và sắc bén về nghiệp vụ của các đơn vị, địa phương.

"Việc bắt giữ hai nghi phạm gây án đã góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm, ổn định tình hình an ninh, trật tự. Qua đó còn củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an", thư khen nêu.

Vụ án đang được mở rộng điều tra.

