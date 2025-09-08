4 điểm du lịch nổi tiếng ở Quảng Trị xuất hiện trong phim Mưa Đỏ

Phim "Mưa đỏ" do nhà văn Chu Lai viết kịch bản, lấy bối cảnh năm 1972, khi quân giải phóng miền Nam Việt Nam đã giành được hoàn toàn tỉnh Quảng Trị - nơi có ranh giới chia cắt tạm thời hai miền Nam - Bắc. Bị mất căn cứ chiến lược và đứng trước nguy cơ mất tiếp tỉnh Thừa Thiên, Mỹ bổ sung khí tài để quân đội Việt Nam Cộng hòa phản công chiếm lại Quảng Trị, đặc biệt là khu thành cổ, nhằm ép ký hiệp ước có lợi cho họ.

Sau khi phim ra mắt, đông đảo khán giả đã tìm đến các di tích lịch sử tại Quảng Trị xuất hiện trong tác phẩm, để tham quan và tri ân những người chiến sĩ đã ngã xuống vì hoà bình, thống nhất của đất nước.

4 điểm đến gắn liền với những cảnh quay nổi bật trong phim được Đức Hiếu, 27 tuổi, sinh ra và lớn lên tại Quảng Trị, gợi ý cho du khách cùng với khảo sát của phóng viên báo VnExpress.

Thành cổ Quảng Trị

Di tích thành cổ nằm trong lòng phường Quảng Trị, cách trung tâm Đông Hà khoảng 14 km. Thành cổ được xây dựng từ 1809 đến 1837, bắt đầu từ thời Gia Long đến thời Minh Mạng. Thời Việt Nam Cộng hòa, thành được đặt tên là thành Đinh Công Tráng.

Thành có hình vuông, mỗi cạnh 500 m, bao quanh là hào nước rộng 18 m, sâu đến 3 m với mục đích phòng thủ. Thành có 4 cổng, cổng chính nằm ở hướng Nam. Từ thành Quảng Trị có thể đi vào nam hay ra bắc bằng đường sông, đường bộ, đường biển đều thuận tiện.

Năm 1972, từ ngày 28/6 đến 16/9, Mỹ cùng quân lực Việt Nam Cộng hòa rải xuống thành cổ và thị xã Quảng Trị 328.000 tấn bom đạn nhằm tái chiếm thành, gây sức ép trên bàn đàm phán Paris.

Trong bộ phim, hình ảnh thành cổ Quảng Trị được đoàn làm phim phục dựng tại một khu đất nông nghiệp của người dân sát bên dòng Thạch Hãn, để phục vụ ghi hình.

Đến thăm di tích thành cổ, du khách nên thắp hương ở đài tưởng niệm trung tâm, sau đó ghé bảo tàng để nghe những câu chuyện về cuộc chiến 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ.

Sông Thạch Hãn

Cách thành cổ khoảng 500 m, sông Thạch Hãn là đường tiếp tế duy nhất vào chiến trường, nhưng mỗi ngày chỉ có một đại đội bơi qua sông mang theo nhu yếu phẩm, đạn dược với số lượng rất hạn chế.

Vào mùa mưa bão, nước sông dâng cao và chảy xiết khiến hầm hào sụt lở, bộ đội phải ngâm mình trong nước suốt ngày đêm, không thể ăn uống hay nghỉ ngơi. Vết thương ngấm nước càng thêm trầm trọng, nhiều chiến sĩ đã mãi mãi nằm lại trên dòng sông này.

Trong ảnh là bến thả hoa bên sông Thạch Hãn - nơi tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh khi vượt sông chi viện cho thành cổ năm 1972. Công trình được xây dựng vào năm 2012. Vào dịp lễ, người dân và du khách thường đến viếng đền tưởng niệm, thả hoa trôi theo dòng nước, tri ân những chiến sĩ đã ngã xuống.

Di tích lịch sử Sân bay Tà Cơn

Sân bay Tà Cơn thuộc xã Khe Sanh, nằm trên quốc lộ 14, cách thành cổ Quảng Trị hơn 75 km. Khu vực này có địa hình thung lũng lòng chảo rộng khoảng 60 ha. Trong giai đoạn 1966 - 1968, Tà Cơn là một trong những căn cứ quân sự chiến lược quan trọng của Mỹ tại miền Trung. Với vị trí đặc biệt, sân bay này thường được ví như một "Điện Biên Phủ" của vùng bắc miền Trung.

Hiện trong khuôn viên di tích trưng bày một số máy bay như C-130, UH-1, CH-47. Ngoài ra còn có xe tăng, vỏ bom đạn cùng nhiều hiện vật của các chiến sĩ quân giải phóng và quân đội Mỹ.

Di tích cầu Hiền Lương - sông Bến Hải

Đôi bờ Hiền Lương, "nhân chứng lịch sử" của đất nước cũng xuất hiện trong phim "Mưa đỏ". Cụm di tích hiện gồm đôi bờ Hiền Lương, cầu Hiền Lương, sông Bến Hải, cột cờ bờ Bắc, nhà liên hợp, đồn công an giới tuyến, giàn loa phóng thanh, cụm tượng đài "Khát vọng thống nhất" ở bờ Nam, nhà bảo tàng vĩ tuyến 17. Theo hiệp định Geneve 1954, vĩ tuyến 17 với sông Bến Hải, cầu Hiền Lương được chọn làm ranh giới chia Việt Nam thành hai vùng tập kết quân sự. Sau hai năm, hai miền sẽ tổ chức cuộc tổng tuyển cử để thống nhất đất nước. Tuy nhiên, đôi bờ Hiền Lương đã bị chia cắt tới năm 1975.

Cây cầu từng chứng kiến bom đạn và cả cuộc chiến màu sơn xanh - vàng. Sau khi đất nước thống nhất, cầu được sơn màu ghi. Năm 2014, cầu Hiền Lương lần đầu được phục dựng hai màu xanh - vàng, nhằm nhấn mạnh khát vọng thống nhất của dân tộc Việt Nam. Ảnh: Võ Thạnh

Cầu Hiền Lương nhìn từ bờ Bắc sông Bến Hải, bên cạnh cánh đồng thuộc xã Bến Hải - nơi xuất hiện trong cảnh người dân chạy loạn trên "đại lộ kinh hoàng". Sự kiện này diễn ra trên quãng đường dài khoảng 9 km, từ ngã ba La Vang đến cầu Bến Đá, giáp ranh tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ngoài bốn địa điểm gắn với phim "Mưa đỏ", du khách đến Quảng Trị còn có thể tham quan nhiều di tích lịch sử khác như địa đạo Vịnh Mốc, nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 hay đảo Cồn Cỏ. Ảnh: Võ Thạnh

Tác giả: Tuấn Anh

Nguồn tin: vnexpress.net