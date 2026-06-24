Công an xã Keng Đu siết chặt quản lý không "độ, chế" xe trái phép

Nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm, từ xa hành vi vi phạm liên quan đến việc “độ, chế” xe trái phép, Tổ Cảnh sát trật tự Công an xã Keng Đu tổ chức tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, đồng thời làm việc với cơ sở kinh doanh, sửa chữa, bảo dưỡng xe máy để ký cam kết chấp hành nghiêm quy định của pháp luật.

Công an xã Keng Đu tuyên truyền và cho chủ cơ sở sửa chữa, bảo dưỡng xe đồng thuận ký cam kết không “độ, chế” xe trái phép

Tại buổi làm việc, chủ cơ sở sửa chữa, bảo dưỡng xe đồng thuận ký cam kết thực hiện nghiêm 04 nội dung trọng tâm gồm: không tiếp nhận, thực hiện việc thay đổi nhãn hiệu, màu sơn, kích thước, kiểu dáng, tổng thành máy, tổng thành khung của phương tiện không đúng với thiết kế ban đầu hoặc hồ sơ được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; không thực hiện hành vi đôn nòng, xoáy nòng, thay đổi IC điều tốc hoặc biện pháp làm tăng công suất động cơ trái quy định; không mua bán, tàng trữ, lắp ráp loại phụ tùng, linh kiện không rõ nguồn gốc xuất xứ hoặc phục vụ cho việc “độ, chế” xe; đồng thời nâng cao trách nhiệm trong quá trình sửa chữa, chủ động kiểm tra giấy tờ phương tiện và kịp thời thông báo cho lực lượng Công an khi phát hiện trường hợp xe có dấu hiệu đục sửa số khung, số máy hoặc nghi vấn là tài sản do phạm tội mà có.

Thông qua hoạt động ký cam kết, Công an xã Keng Đu mong muốn nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cơ sở kinh doanh dịch vụ sửa chữa xe máy, góp phần ngăn chặn từ gốc tình trạng “độ, chế” phương tiện trái phép, hạn chế hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông và phòng ngừa tội phạm phát sinh liên quan đến phương tiện cơ giới.

Tác giả: Quốc Khánh – P.T