Công an vào cuộc xác minh clip nam thanh niên lạng lách, đánh võng trên đường quốc lộ

Thanh niên lạng lách, đánh võng trên đường quốc lộ. Ảnh cắt từ clip.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một nam thanh niên điều khiển xe máy chưa xác định biển kiểm soát chạy với tốc độ cao trên tuyến đường N5 (Quốc lộ 7C), đoạn qua khu vực gần nhà máy may thuộc địa bàn xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc cũ.

Trong quá trình lưu thông, người này liên tục lạng lách, đánh võng, lấn làn. Đáng chú ý, có thời điểm nam thanh niên điều khiển xe máy lao hẳn sang phần đường ngược chiều, đối đầu trực diện với phương tiện đang lưu thông theo hướng ngược lại.

Sự việc khiến nhiều người chứng kiến hoảng sợ do tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Không ít ý kiến cho rằng cần sớm xác minh, xử lý nghiêm để răn đe, tránh tình trạng thanh thiếu niên chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng gây mất an toàn giao thông tiếp tục tái diễn.

Hiện lực lượng Cảnh sát giao thông đang xác minh người điều khiển phương tiện để xử lý theo quy định.

Tác giả: Quỳnh Chi (theo Công lý, Lao Động)

