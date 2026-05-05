Công an truy tìm Trần Trung Hiếu, người bị tố lừa đảo gần 2 tỉ đồng

Nghi phạm Trần Trung Hiếu - Ảnh: Công an Hà Nội

Ngày 4-5, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra đang xác minh, giải quyết đơn tố giác Trần Trung Hiếu (36 tuổi, thường trú tổ 5 Ninh Mỹ, phường Thanh Xuân, Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đơn tố giác, Trần Trung Hiếu đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền gần 2 tỉ đồng.

Hiếu bị tố lừa đảo thông qua hình thức nhận nhập tiền hàng hóa để kinh doanh, sau đó không thực hiện, không trả lại tiền. Vụ việc xảy ra tại phường Hà Đông (Hà Nội).

Quá trình xác minh, cơ quan công an chưa xác định được Trần Trung Hiếu hiện đang ở đâu.

Để phục vụ công tác điều tra, cơ quan công an đã ra quyết định truy tìm đối với Trần Trung Hiếu.

Công an cho hay ai biết hoặc nhìn thấy nghi phạm Trần Trung Hiếu ở đâu thì báo ngay cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội (số điện thoại cán bộ thụ lý 0918.219.829).

Hoặc báo qua trang Facebook Công an TP Hà Nội để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.

Tác giả: Danh Trọng

Nguồn tin: tuoitre.vn