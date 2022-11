Công an Tp.Vinh dầm mình, giúp dân trên các tuyến đường ngập sâu

Mưa lớn kéo dài từ đêm 23/11 đến trưa 24/11 đã khiến cho thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An chìm trong biển nước. Nhiều tuyến đường ngập sâu, có nơi hơn 1m.

24 giờ qua, ở phía nam Nghệ An - Hà Tĩnh có mưa, mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa từ 13h/22/11 đến 13h/23/11 phổ biến 50-150mm, có nơi cao hơn 150mm.

Theo đó, Đội Cảnh sát giao thông, trật tự (CSGT, TT) Công an Tp.Vinh huy động 100% quân số triển khai tại các tuyến đường trọng điểm, đặc biệt là nơi xảy ra ùn tắc cao, mực nước ngập sâu, các phương tiện giao thông chết máy, không thể lưu thông.

Lực lượng công an toả ra các tuyến đường, dầm mưa giúp đỡ nhân dân trên các tuyến đường bị ngập lụt.

Đội CSGT TT đã lập các chốt cảnh báo phương tiện giao thông qua những nơi ngập lụt; thành lập nhiều tổ cứu hộ cứu nạn chỉ đạo bốc vác, cẩu đẩy các phương tiện ra khỏi chỗ bị chết máy; đồng thời huy động nhiều xe cứu hộ để sẵn sàng chở cả người và phương tiện đi qua chỗ ngập cũng như cứu hộ các phương tiện bị chết máy.

Những cán bộ chiến sỹ CSGT,TT không ngại mưa gió dầm mình trong nước để giúp dân đẩy ô tô, xe máy qua các điểm ngập úng.

Lực lượng công an giúp người dân đẩy xe ô tô bị chết máy đến khu vực an toàn.

Một chiến sĩ hỗ trợ người dân dắt xe chết máy qua đoạn ngập.

Clip: Các chiến sỹ dầm mình giúp người dân đẩy phương tiện đến khu vực an toàn.

