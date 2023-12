Công an tỉnh Nghệ An thăm, chúc Tết và tặng quà tại huyện biên giới Tương Dương và Kỳ Sơn

Đoàn công tác Công an tỉnh thăm, chúc tết đồng bào và người có uy tín tại xã Mường Lống



Trong ngày công tác đầu tiên, đoàn đã đến thăm, tặng quà người có uy tín và các gia đình đồng bào dân tộc Mông có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Xá Lượng, huyện Tương Dương. Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Đại tá Lê Văn Thái, Phó Giám đốc Công an tỉnh động viên và mong bà con đồng bào không ngừng nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế, xã hội, đồng thời quan tâm sâu sắc đến công tác giáo dục, nâng cao trình độ cho con, em đồng bào; bên cạnh đó phải đảm bảo tốt an ninh, trật tự trên địa bàn, tuyên truyền, vận động, giáo dục con, em mình tránh xa khỏi tội phạm và tệ nạn xã hội, đặc biệt là tội phạm và tệ nạn ma tuý; song song với xây dựng và phát triển thôn bản phải giữ vững đoàn kết trong nội bộ bản, đoàn kết nội bộ dân tộc và đoàn kết giữa đồng bào dân tộc Mông với các dân tộc khác.

Tiếp đó, đoàn đến thăm hỏi, chúc Tết và tặng quà người có uy tín tại thị trấn Mường Xén và tham quan Cửa hàng tạp hóa vì cộng đồng tại xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn. Cũng tại huyện Kỳ Sơn, Đoàn công tác đã chúc Tết, tặng quà người có uy tín và trao tặng các suất quà tới các gia đình đồng bào dân tộc Mông có hoàn cảnh khó khăn tại các xã Mường Lống; Huồi Tụ.

Đồng chí Đại tá Lê Văn Thái, Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng đoàn công tác thăm, chúc Tết đồng bào và người có uy tín tại xã Xá Lượng, huyện Tương Dương



Tại các địa điểm đến thăm, đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh đã ân cần thăm hỏi, động viên các gia đình khó khăn vượt lên hoàn cảnh, trở thành chỗ dựa và tấm gương cho con cháu noi theo. Đồng thời, mong muốn các gia đình đồng bào Mông đón Tết cổ truyền của dân tộc ấm no, hạnh phúc và tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tố giác tội phạm.

Đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh thăm, tặng quà Công an xã Mường Lống

Trong chương trình công tác, Đoàn công tác Công an tỉnh đã dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sỹ công nhân tại xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn; thăm và tặng quà tới cán bộ, chiến sỹ Công an xã Mường Lống và cán bộ, chiến sỹ người dân tộc Mông đang công tác trong Công an Nghệ An.

Tác giả: Cao Loan - Văn Hậu

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn