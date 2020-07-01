Công an tỉnh Nghệ An: Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ

Dự buổi lễ, đại biểu tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Phú Hiền, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo sở, ban, ngành. Tham dự buổi lễ có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an các tỉnh: Gia Lai, Đồng Tháp, Hà Tĩnh.

Đại biểu Công an tỉnh có đồng chí Thiếu tướng Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh; đại diện Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh; lãnh đạo phòng và trưởng các ban đoàn thể...

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, đồng chí Thiếu tướng Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao Quyết định cho đồng chí Đại tá Phạm Hữu Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An

Đồng chí Thiếu tướng Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chúc mừng

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, đồng chí Thiếu tướng Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao Quyết định điều động đồng chí Đại tá Phạm Hữu Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Hoàng Phú Hiền, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Đại tá Phạm Hữu Trường

Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng đồng chí Đại tá Phạm Hữu Trường

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh, đồng chí Thiếu tướng Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh gửi lời chúc mừng đến đồng chí Đại tá Phạm Hữu Trường.

Lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai chúc mừng đồng chí Đại tá Phạm Hữu Trường

Lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Tháp chúc mừng đồng chí Đại tá Phạm Hữu Trường

Lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh chúc mừng đồng chí Đại tá Phạm Hữu Trường

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh bày tỏ tin tưởng, trên cương vị công tác mới, đồng chí Đại tá Phạm Hữu Trường sẽ phát huy tối đa năng lực, sở trường, cống hiến hết tâm sức, trí tuệ, cùng với tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí để lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an Nghệ An hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, với kinh nghiệm công tác nhiều năm làm lãnh đạo tại Công an tỉnh Gia Lai, đồng chí sẽ có nhiều biện pháp, giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo tạo ra bước đột phá mới trên phần hành nhiệm vụ được phân công.

Đồng chí Đại tá Phạm Hữu Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An phát biểu nhận nhiệm vụ

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đại tá Phạm Hữu Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An gửi lời cảm ơn Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an; Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An; lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương và và cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh Gia Lai - nơi đồng chí công tác, cống hiến trong thời gian qua đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, ủng hộ, giúp đỡ đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đại biểu dự buổi lễ

Toàn cảnh buổi lễ

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Với cương vị công tác mới, đồng chí Đại tá Phạm Hữu Trường nghiêm túc tiếp thu, lĩnh hội và triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả ý kiến chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh, đồng thời luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, tâm sức, trí tuệ, chung sức, đồng lòng cùng Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh và toàn thể cán bộ, chiến sĩ tiếp tục tô thắm truyền thống lịch sử vẻ vang của Công an Nghệ An, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân.

Tác giả: Hồng Hạnh – Trọng Tuấn

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn