Phát hiện một bé gái sơ sinh còn dây rốn bị vùi lấp

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21h ngày 08/12, anh Rơ Lan B. (SN 2003, nơi ở hiện tại: Khu vực Đội sản xuất Ia Mơ thuộc Công ty cao su Chư Păh, xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai), báo lên Công an xã Ia Mơ về việc tại khu vực sau phòng làm việc của Đội sản xuất có tiếng trẻ sơ sinh khóc nên anh ra tìm kiếm thì phát hiện một bé sơ sinh đang bị vùi lấp.

Sau đó, anh B. cùng một số công nhân đã đưa cháu vào phòng làm việc của Đội để tiến hành chăm sóc.

Bé gái đã được đưa đến Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai để nhập viện và theo dõi, bước đầu sức khỏe cháu đã ổn định.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Ia Mơ đã hướng dẫn anh B. cùng các công nhân tiến hành sơ cứu ban đầu, đồng thời liên hệ với Trạm y tế xã Ia Mơ cử bác sỹ trực phối hợp với Tổ công tác của Công an xã đến hiện trường nơi xảy ra vụ việc và liên hệ với Hội phụ nữ xã để tổ chức quyên góp tã sơ sinh, sữa cho em bé.

Sau đó, Công an xã đã sử dụng phương tiện đưa cháu bé về Trạm y tế xã để kiểm tra sức khỏe. Bé gái có cân nặng 3,2kg, còn dây rốn, khu vực trán của bé có vết xước nghi do động vật cào.

Sau khi cháu bé bú sữa được, sức khỏe cơ bản ổn định, đến 22h30’ cùng ngày, Tổ công tác của Công an xã cùng bác sỹ của Trạm y tế tiếp tục đưa cháu bé đến Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai để tiến hành nhập viện và theo dõi sức khỏe.

Hiện, Công an xã đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

Tác giả: Trần Sỹ

Nguồn tin: congly.vn