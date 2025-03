Công an Quảng Bình phối hợp bắt đối tượng truy nã trốn thi hành án

Ngày 28/2, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Bình, phòng Thi hành án và hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh đã phối hợp với Công an phường Nghĩa Tân, Tp.Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông truy bắt đối tượng truy nã Phan Văn Hiếu, SN 2003, trú tại xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình trốn thi hành án phạt tù.

Theo hồ sơ quản lý, ngày 10/5/2024, TAND Tp.Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông đưa vụ án ra xét xử đối tượng Phan Văn Hiếu cùng 46 đối tượng khác trong vụ án cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn phường Nghĩa Trung, Tp.Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

Đối tượng Phan Văn Hiếu tại thời điểm bị bắt.

Ngày 31/10/2024, TAND Tp.Gia Nghĩa ra quyết định thi hành án với mức án phạt 24 tháng tù giam đối với Phan Văn Hiếu. Tuy nhiên, sau khi nhận được quyết định thi hành án phạt tù, đối tượng Phan Văn Hiếu không tự nguyện đến Cơ quan thi hành án hình sự, Công an Tp.Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông để thi hành án mà bỏ trốn khỏi nơi tạm trú.

Ngày 20/02, Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định truy nã đối với Phan Văn Hiếu.

Sau khi có nguồn tin xác định đối tượng đang lẩn trốn sinh sống làm ăn tại phường Nghĩa Tân, Tp.Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông, Phòng Thi hành án và hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh Quảng Bình đã cử cán bộ trực tiếp đến Công an phường Nghĩa Tân cùng phối hợp để bắt đối tượng đi chấp hành án.

