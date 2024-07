Công an Nghệ An: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá Euro liên tỉnh, bắt giữ 18 đối tượng

Qua công tác nắm tình hình, Công an thành phố Vinh phát hiện đối tượng Hồ Xuân Hòa (sinh năm 1989), thường trú tại xã Minh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An; tạm trú tại thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương lợi dụng dịp diễn ra vòng chung kết Euro 2024, tổ chức cá độ bóng đá cho các con bạc qua mạng internet. Để tránh sự phát hiện của Cơ quan Công an, Hồ Xuân Hòa gắn mác về thăm quê ở huyện Yên Thành (tỉnh Nghệ An) nhưng thực chất hoạt động, tổ chức cho các con bạc tham gia cá độ các trận đấu diễn ra tại Euro 2024.

Đối tượng Hồ Xuân Hòa

Quá trình điều tra, làm rõ cho thấy, Hồ Xuân Hòa là đối tượng cầm đầu, sử dụng tài khoản Tổng đại lý để tổ chức đường dây đánh bạc qua mạng internet cho các con bạc tại tại thành phố Vinh, huyện Đô Lương, huyện Yên Thành (tỉnh Nghệ An) và các tỉnh Thanh Hóa, Bình Dương, TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai. Đây là đường dây được tổ chức rất chuyên nghiệp và có nhiều mánh khoé đối phó với cơ quan chức năng. Đối tượng Hồ Xuân Hòa chỉ lôi kéo và cấp tài khoản cá độ cho những người quen biết, có điều kiện kinh tế. Tất cả các giao dịch đánh bạc của các đối tượng đều được thực hiện trực tuyến qua điện thoại thông minh.

Trước tình hình đó, để kịp thời đấu tranh, triệt xóa đường dây cá độ bóng đá lưu động, liên tỉnh, bắt giữ các đối tượng, Công an thành phố Vinh đã báo cáo Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An xác lập chuyên án.

Các đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet vừa bị Công an thành phố Vinh triệt xóa

Do các đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet ở các tỉnh khác nhau, hoạt động với phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi, kín kẽ nên Ban Chuyên án đã triển khai các kế hoạch, phương án cụ thể, chi tiết với quyết tâm “cất vó” đường dây này.

Đối tượng Hồ Xuân Hòa tại Cơ quan Công an

Kiên trì triển khai đồng bộ, linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ, ngày 02/7/2024, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, Công an thành phố Vinh phá thành công chuyên án, triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet, hoạt động lưu động, liên tỉnh, đã đồng loạt triển khai 18 tổ công tác bắt giữ 18 đối tượng tại các địa bàn tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Bình Dương, Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh. Các đối tượng gồm: Hồ Xuân Hòa; Nguyễn Mạnh Hùng (sinh năm 1986), Nguyễn Văn Dương (sinh năm 1975), Trương Văn Thiện (sinh năm 1981), Nguyễn Bá Tuấn (sinh năm 1994), cùng trú tại thành phố Hồ Chí Minh; Chu Văn Nga (sinh năm 1982), Nguyễn Văn Cường (sinh năm 1981), Trần Ngọc Châu (sinh năm 1976), Lê Văn Thường (sinh năm 1979), cùng trú tại tỉnh Bình Dương; Cao Tiến Đức (sinh năm 2003), Cao Xuân Bình (sinh năm 1980); Trần Văn Hoàng (sinh năm 1996), cùng trú tại tỉnh Nghệ An; Lê Văn Quý (sinh năm 1993), Mai Văn Trường (sinh năm 1990), Lê Xuân Sang (sinh năm 1999), Lê Huy Tuấn (sinh năm 1987), La Đức Hoàn (sinh năm 1990), cùng trú tại tỉnh Thanh Hóa và Nguyễn Huy Cường (sinh năm 1993), trú tại huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Tang vật Cơ quan Công an thu giữ: 18 điện thoại di động và nhiều tài liệu, vật chứng liên quan đến việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc khác.

Tang vật vụ án

Bước đầu, Công an thành phố Vinh làm rõ trong ngày 01/7/2024 diễn ra Euro 2024, đối tượng Hồ Xuân Hòa đã tổ chức đánh bạc cho các con bạc tham gia với tang số hơn 1,3 tỷ đồng.

Hiện, chuyên án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Vinh tiếp tục đấu tranh, mở rộng.

Tác giả: Phạm Thủy – Hồ Hưng

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn