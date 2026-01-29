Công an Nghệ An phá chuyên án lừa bán phụ nữ qua biên giới

Qua công tác trinh sát, lực lượng chức năng xác định từ đầu năm 2011, Lương Thị Chiến (SN 1979), trú xã Chiêu Lưu, tỉnh Nghệ An cấu kết với một số đối tượng bên kia biên giới thiết lập đường dây, tìm kiếm những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, không có việc làm ổn định, muốn kiếm tiền nhanh chóng để lừa bán sang làm vợ cho đàn ông ngoại quốc. Đáng chú ý, hoạt động của nhóm đối tượng trải dài trên nhiều địa bàn, chia thành nhiều nhóm nhỏ, có tổ chức tinh vi.

5 đối tượng trong chuyên án bị bắt giữ.

Cơ quan Công an xác định, Lương Thị Chiến là đối tượng cầm đầu cùng 4 đồng bọn gồm: Nguyễn Văn Phỏng (SN 1970), Nguyễn Thị Dịu (SN 1982), Lương Thị Hoa (SN1969), cùng trú xã Hữu Kiệm và Lô Thị Nhân (SN 1978), trú xã Chiêu Lưu.

Sau thời gian theo dõi, ngày 29/1/2026, Phòng Cảnh sát hình sự và Đồn Biên phòng Mường Ải đồng chủ trì, phối hợp Công an 2 xã Hữu Kiệm và Chiêu Lưu bắt giữ 5 đối tượng về hành vi mua bán người.

Tại Cơ quan điều tra, nhóm đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo kết quả điều tra ban đầu, với thủ đoạn trên nhóm tội phạm đã dụ dỗ bán 1 phụ nữ tại xã Mường Típ sang làm vợ ở nước ngoài với giá 90 triệu đồng, trong đó 20 triệu đồng nhóm đối tượng đưa cho gia đình nạn nhân, 70 triệu đồng còn lại được chúng chia nhau tiêu xài. Đồng thời, lực lượng chức năng đã giải cứu thành công nạn nhân bị số đối tượng trên lừa bán.

Hiện, chuyên án đang được đấu tranh, mở rộng. Phòng Cảnh sát hình sự thông báo, ai là bị hại của nhóm đối tượng trên nhanh chóng đến cơ quan chức năng trình báo để được hỗ trợ.

Tác giả: Văn Hậu - Hồng Hạnh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân