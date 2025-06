Công an Nghệ An bắt giữ đối tượng b.ắ.t c.ó.c c.o.n t.i.n

Ngày 27/6/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Khắc Nhật (sinh năm 1990), trú tại thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn (tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”, “Bắt cóc con tin”.

Theo đó, Nguyễn Khắc Nhật có quan hệ yêu đương với một người phụ nữ tại huyện Thanh Chương (tỉnh Nghệ An). Do xảy ra mâu thuẫn, đến đầu tháng 5/2025, người phụ nữ trên chủ động chia tay Nhật, Nguyễn Khắc Nhật đã nhiều lần liên lạc với người phụ nữ trên nhưng không được. Bực tức, Nhật nảy sinh ý định bắt cóc con riêng của người phụ nữ trên với mục đích khống chế và ép người yêu quay lại với mình. Khoảng 22h30p tối 23/6/2025, Nguyễn Khắc Nhật chuẩn bị băng keo và một vài vật dụng khác sau đó trèo tường đột nhập nhà riêng của người yêu tại huyện Thanh Chương. Phát hiện mẹ ruột và con riêng của người yêu khoảng 03 tuổi đang ngủ, (lúc đó người yêu của Nhật đang đi làm công nhân nên không có ở nhà) Nhật đã dùng băng keo trói tay, trói chân, bịt miệng bà N. là mẹ của người yêu, cướp một điện thoại di động đồng thời bắt cóc con trai của bị hại. Sau khi thực hiện hành vi, Nhật đã lấy điện thoại quay video gửi cho người phụ nữ nói trên đồng thời uy hiếp, yêu cầu nạn nhân phải đi theo mình nếu không sẽ đe dọa tính mạng con riêng của người yêu. Lo sợ người thân của mình sẽ bị ảnh hưởng đến tính mạng, người phụ nữ đã làm theo yêu cầu của đối tượng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đã nhanh chóng báo cáo Lãnh đạo Công an tỉnh triển khai nhiều Tổ công tác tiến hành xác minh, truy bắt đối tượng ngay trong đêm. Đến khoảng 04 giờ sáng ngày 24/6/2025 tại thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, quá trình sử dụng xe mô tô chở người phụ nữ và con ruột nạn nhân bỏ trốn, Nguyễn Khắc Nhật bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phối hợp lực lượng chức năng cùng quần chúng nhân dân bắt giữ.

Tang vật thu giữ: 01 con dao, 04 gói thuốc trừ sâu; 03 điện thoại di động; 01 xe mô tô và các vật chứng có liên quan. Đáng nói Nguyễn Khắc Nhật là đối tượng đã từng có 02 tiền án và vừa ra tù về tội Trộm cắp tài sản, quá trình bỏ trốn, để đối phó Cơ quan Công an, Nhật đã vứt 02 chiếc điện thoại của mẹ người yêu và người yêu xuống đường. Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đang củng cố hồ sơ để khởi tố Nguyễn Khắc Nhật về các tội “Cướp tài sản” và “Bắt cóc con tin” theo đúng quy định pháp luật.

Hành vi “Cướp tài sản”, “Bắt cóc con tin” của Nguyễn Khắc Nhật là hành vi rất nguy hiểm, coi thường, thách thức pháp luật và xem nhẹ tính mạng người khác. Cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm minh đối tượng, thể hiện tính răn đe mạnh mẽ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài sản của công dân. Vụ án này cũng là bài học cảnh tỉnh cho các đối tượng coi thường pháp luật, xem nhẹ tính mạng sức khỏe, danh dự nhân phẩm và tài sản của người khác.

