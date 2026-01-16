Công an Hà Tĩnh truy tìm nghi can cướp tài sản

Đặc điểm nhận dạng, đối tượng cao khoảng 1,60 – 1,70 m. Chân trái bị thương, vùng đầu gối đang chảy máu. Trang phục khi bỏ trốn mặc quần đùi, áo khoác tối màu, đi chân trần, di chuyển bằng đường bộ.

Hình ảnh nghi can Trần Chí Bảo.

Theo cơ quan công an, đây là đối tượng nguy hiểm, có thể manh động, người dân không tự ý tiếp cận.

Khi phát hiện nghi can, đề nghị nhanh chóng báo tin ngay cho cơ quan công an theo số điện thoại: 0912 768 978 - Trung tá Phan Quốc Hội (Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự); 0917 842 368 - Thiếu tá Lê Đình Tín (Đội trưởng Phòng Cảnh sát hình sự); hoặc công an nơi gần nhất.

Tác giả: Tuệ Anh

Nguồn tin: congly.vn