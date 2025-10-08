Công an giải cứu hai du khách nước ngoài bị lạc trong rừng

Hai người này đi xe mô tô phân khối lớn theo hướng dẫn trên bản đồ Google Maps, rẽ nhầm vào đường mòn trong rừng.

Thời điểm này, trời tối và mưa lớn khiến xe bị trượt xuống vực. Hai du khách không bị thương.

Công an xã Cồn tiên đã tổ chức tìm kiếm hai du khách và đưa được hai người này từ trong rừng ra trung tâm xã an toàn bằng xe công nông của người dân địa phương. Hai du khách cảm kích và nói lời cảm ơn sâu sắc trước sự giúp đỡ này.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, khoảng 10 người gồm công an xã và người dân tổ chức tìm kiếm. Địa hình khu vực hiểm trở, đường lầy lội, chỉ có thể di chuyển bằng máy kéo nông nghiệp. Tổ công tác mất hơn ba giờ băng rừng, đến 21h30 mới đưa được hai du khách cùng phương tiện ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Sau khi được cứu, hai du khách xúc động cảm ơn và chụp ảnh lưu niệm với lực lượng cứu hộ và viết thư cảm ơn. Họ cho biết xuất phát từ Hà Nội, tự lái xe vào phía nam du lịch nhưng bị lạc do đi theo đường tự phát trên bản đồ số.

Một trong hai Du khách bị lạc này chụp ảnh kỷ niệm với cán bộ chiến sĩ Công an xã Cồn, tiên tỉnh Quảng Trị.

Hai người này sau đó tự di chuyển về xã Cam Lộ để nghỉ ngơi và sửa xe. Lực lượng công an xã Cồn tiên khẳng định: Việc cứu hộ không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm giữa con người với nhau. Sự việc cũng cho thấy tinh thần tận tụy của lực lượng công an cơ sở và lòng hiếu khách của người dân địa phương.

Tác giả: Võ Linh

Nguồn tin: daibieunhandan.vn