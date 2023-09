Công an điều tra vụ 2 con trai tưới xăng doạ đốt nhà mẹ ruột

Ngày 13-9, trao đổi với phóng viên báo Người Lao Động, ông Nguyễn Văn Mạnh (36 tuổi, ngụ khu phố Lập Nghĩa, thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam), cho biết người mẹ bị hai em trai ruột của ông tạt xăng đang được điều trị tại Trung tâm y tế Hàm Thuận Nam.

"Do bị xăng tưới văng vào mắt và da nên hiện tại mẹ tôi cảm thấy khó chịu và có vấn đề về mắt cần phải điều trị, theo dõi. Ngoài ra, một số vùng trên cơ thể bị hất xăng vào cũng có dấu hiệu tổn thương", ông Mạnh nói.

Hai người con mang xăng đến doạ đốt và xô xát với người nhà. Ảnh cắt từ camera

Cũng theo ông Mạnh, từ sau thời điểm 2 em trai ông mang xăng đến tạt vào nhà và người của người mẹ ruột đến nay, gia đình ông chưa bị gọi điện đe dọa thêm.

Theo ông Mạnh, trước đó, do ông và mẹ ruột không đồng ý ký giấy cho hai em trai là Nguyễn Văn Th. (29 tuổi) và Nguyễn Minh Nh. (27 tuổi) bán đất nên hai người em này đe dọa sẽ sát hại cả nhà mẹ ruột đang sống cùng ông tại khu phố Lập Nghĩa, thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam.

Your browser does not support the video tag.

Video con mang xăng dọa đốt nhà mẹ ruột. Video: NDCC

Theo hình ảnh từ camera ghi lại, chiều 11-9, cả hai người em của ông Mạnh đã mang can xăng 5 lít vào nhà tưới vào nhà. Khi hai người này mang can xăng mở nắp xông vào nhà thì bị vợ ông Mạnh ngăn cản nên xăng đổ khắp nơi, văng vào quần áo người mẹ ruột đang ngồi trên võng ở góc nhà.

Khi ông Mạnh chạy ra ngoài kêu cứu, hai người em ruột này mới bỏ đi nhưng sau đó gọi điện thoại đe dọa sẽ sát hại cả nhà.

Công an huyện Hàm Thuận Nam (tỉnh Bình Thuận) đang thụ lí điều tra vụ việc.

Tác giả: Châu Tỉnh

Nguồn tin: Báo Người lao động