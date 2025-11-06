Tỷ phú giàu nhất nước Anh qua đời

Tài sản của ông Gopichand Hinduja ước tình hơn 45 tỷ USD. Ảnh: Simon Dawson/Bloomberg.

Theo người phát ngôn của gia đình, ông Gopichand qua đời hôm 4/11. Trong thông cáo, gia đình bày tỏ: "Ông ra đi để lại khoảng trống lớn trong trái tim chúng tôi. Ông sẽ luôn được nhớ đến vì tinh thần làm việc phi thường".

Ông Gopichand, thường được gọi thân mật là "GP", cùng người anh quá cố Srichand (mất năm 2023) là đồng Chủ tịch Tập đoàn Hinduja - một đế chế đa ngành hoạt động tại 48 quốc gia, với hơn 150.000 nhân viên trên toàn cầu, theo The Guardian.

Sinh ra ở Ấn Độ, Gopichand là con trai thứ 2 trong 4 anh em. Cả bốn người đã cùng nhau điều hành và mở rộng tập đoàn gia đình suốt nhiều thập kỷ, sau khi dời sang London vào những năm 1970.

Hiện Hinduja Group hoạt động trong 11 lĩnh vực, từ ô tô, dầu khí, ngân hàng, công nghệ thông tin, an ninh mạng, chăm sóc sức khỏe, thương mại, hạ tầng, truyền thông - giải trí, năng lượng cho tới bất động sản.

Gia đình Hinduja sở hữu nhiều bất động sản đắt giá, trong đó nổi bật là biệt thự 60 phòng trên đường Carlton House Terrace - tòa nhà từng là trụ sở của Crown Estate và được cho là mua lại từ Nữ hoàng Anh. Biệt thự rộng hơn 6.000 m2, có vị trí nhìn ra công viên St. James, chỉ cách Cung điện Buckingham vài bước chân, hiện được định giá hơn 323 triệu USD.

Ngoài ra, họ còn sở hữu tòa nhà lịch sử Old War Office (OWO) ở Whitehall, được cải tạo thành khu phức hợp hạng sang.

Gia đình Hinduja thường tránh xuất hiện trước truyền thông, song thỉnh thoảng vẫn gây chú ý với những sự kiện xa hoa. Năm 2015, Jennifer Lopez và Nicole Scherzinger được cho là đã nhận 1,2 triệu USD để biểu diễn tại lễ cưới của con trai ông là Sanjay với nhà thiết kế thời trang Anu Mahtani.

Ông Gopichand để lại vợ là bà Sunita, hai con trai Sanjay và Dheeraj, cùng con gái Rita.

Trong nhiều năm, gia đình Hinduja liên tục đứng đầu danh sách tỷ phú giàu nhất nước An của Sunday Times. Các thành viên từng gặp Công chúa Anne, cố Nữ hoàng Elizabeth II và cả Vua Charles III trong các dịp lễ Diwali.

Ông Gopichand Hinduja ra đi, khép lại hành trình của một trong những doanh nhân có ảnh hưởng lớn nhất thế giới, người đã góp phần xây dựng nên "đế chế Hinduja" vang danh suốt hơn nửa thế kỷ.

Tác giả: Hoàng Hoàng

Tác giả: lifestyle.znews.vn