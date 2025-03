Con trai cấu kết đồng bọn cướp 2 triệu USD của cha mẹ

Theo điều tra ban đầu, kẻ chủ mưu nhóm cướp chính là P.L.P., con trai ruột của nạn nhân. Thấy cha mẹ vừa nhận được số tiền 2 triệu USD, P. nảy sinh ý định chiếm đoạt để tiêu xài. P. đã liên hệ với nhóm cướp, cung cấp thông tin về địa điểm cất giữ tiền và cùng lên kế hoạch thực hiện.

Chiều 10/3, nhóm cướp giả danh Công an đến nhà nạn nhân, yêu cầu người này xuất trình giấy tờ và giải trình về nguồn gốc số tiền. Đồng thời, chúng yêu cầu nạn nhân đến trụ sở Công an làm việc. Khi nạn nhân vào phòng thay đồ để chuẩn bị đi cùng, các đối tượng nhanh chóng lấy toàn bộ số tiền rồi tẩu thoát. Gây án xong, nhóm cướp "biến mất" cùng số tiền mà không chia cho P.L.P.. Đến ngày 13/3, nạn nhân đến cơ quan Công an trình báo.

Công an tỉnh Tây Ninh lập tức triển khai các biện pháp nghiệp vụ, khoanh vùng các đối tượng nghi vấn. Chỉ trong vài ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ hai đối tượng liên quan, thu hồi gần như toàn bộ số tiền bị cướp.

Hiện, Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và Công an nhiều tỉnh thành khác điều tra mở rộng vụ án và truy xét các đối tượng trên.

Tác giả: N.M

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân