Con gái muốn nghỉ việc để tận hưởng hôn nhân giàu sang, bỗng “quay xe” khi được mẹ trao “của hồi môn” quý giá

Chi và Bảo yêu nhau đã mấy năm, ai cũng có công ăn việc làm, lại được gia đình hai bên vun vén và gần như không gặp trở ngại gì. Hai gia đình cũng đã làm lễ dạm ngõ từ tuần trước, dự định mấy tháng nữa sẽ cưới.

Đây dường như là những tháng ngày đầy hạnh phúc của đôi trẻ. Trong buổi cà phê với Chi, Bảo lại có thêm niềm vui chia sẻ với vợ tương lai là anh vừa được tăng lương trước hạn. Lương của Bảo vốn đã khá cao giờ lại tăng thêm hứa hẹn cuộc sống sau hôn nhân no đủ.

Bảo cũng mong muốn sau đám cưới Chi nghỉ việc đang làm ở công ty, chỉ cần ở nhà chăm lo gia đình, không phải lo kinh tế. Với mức lương của Chi hiện nay thì chỉ cần Bảo làm vài buổi là đủ. Nghe xong, Chi rất vui mừng và càng thấy cuộc sống như trải hoa hồng dưới chân mình.

Chi cũng thấy nhẹ cả người vì đang chán nản công việc, muốn nghỉ mà cứ ngần ngại và chẳng có lý do. Chỗ làm của Chi vừa xa xôi, lương thì quá bèo bọt, lại bị bà trưởng phòng ghét ra mặt, suốt ngày mắng mỏ.

Chi trở về nhà, hớn hở khoe với mẹ:

- Mẹ ơi, anh Bảo nói cưới xong con không cần đi làm nữa, mẹ thấy có được không ạ?

Mẹ Chi rất ngạc nhiên:

- Lấy chồng thì ảnh hưởng gì mà con phải nghỉ việc?

- Thì mỗi tháng anh sẽ đưa cho con hơn 30 triệu. Con nghĩ đi làm làm gì cho mệt, lại còn phải chịu áp lực. Con ở nhà chăm sóc gia đình, lo cho chồng rồi sau này có con cái là đủ mệt rồi.

Mẹ nhìn con gái đầy nghiêm nghị:

- Mẹ mừng vì con gặp được người chồng yêu thương, chu cấp cho con. Nhưng mẹ khuyên con, đừng nghỉ việc.

Chi tròn mắt:

- Sao lại thế mẹ? Chồng con lo được cho con mà.

- Mẹ không nghi ngờ tình cảm của Bảo, nhưng con phải hiểu: vợ chồng có lúc này lúc khác. Khi chồng kiếm được nhiều tiền, con có thể tích cóp, để dành. Nhưng ai dám chắc một người đi làm sẽ mãi khỏe mạnh, mãi giữ mức lương cao? Một cơn bệnh, một biến cố công việc… là mọi thứ có thể đổi khác. Lúc đó, con làm gì để sống?

- Thì nếu có biến cố gì còn lại đi làm?

- Con nghĩ đi làm dễ thế sao? khi mà con đã nghỉ việc nhiều năm, kinh nghiệm và kiến thức rơi rụng, trong khi giới trẻ giỏi giang và năng động mỗi năm ra trường một nhiều.

Chi im lặng. Mẹ nói tiếp, giọng trầm hơn:

- Làm ra tiền không chỉ để sống, mà còn là tự trọng của con gái. Con kiếm ra đồng tiền, con mới tự tin ngẩng đầu, không sợ bị nói là ăn bám hay phụ thuộc. Mẹ đã chứng kiến nhiều người, lấy chồng giàu nên bỏ việc. Lúc chồng gặp khó khăn hoặc thay đổi tình cảm, họ trắng tay, bơ vơ. Đau nhất không phải là hết tiền, mà là mất luôn sự chủ động của bản thân.

Chi bối rối:

- Nhưng… nếu đi làm mà chỗ làm tệ, lương thấp thì sao?

- Con có thể tìm việc khác. Không ai bắt con phải chịu đựng mãi một môi trường không tốt. Nghỉ việc là để tìm cơ hội mới, chứ không phải để bỏ hẳn việc. Con càng có nghề, càng biết kiếm tiền, con càng vững vàng trước mọi thay đổi.

Đúng lúc hai mẹ con đang nói chuyện thì cô Tần mở cổng bước vào. Cô Tần vừa là bạn học cùng mẹ vừa là hàng xóm. Trước kia cô xinh đẹp, học giỏi, sau đó lấy chồng kinh tế khá giả nên cô nghỉ việc, chỉ ở nhà chăm con cái và cơm nước. Nhưng hôm nay cô Tần gầy xanh xao và xuống sắc nhanh quá. Vừa chào cô xong thì cô mếu máo:

- Nghe nói cháu sắp cưới và ở riêng, cháu có muốn mua lại cái tủ lạnh và ti vi không, cô để cho. Nhà cô phòng nào cũng có nên giờ thành thừa nhiều quá mà tiền không có để tiêu, kể từ khi chú bị đột quỵ.

Chồng cô Tần bị đột quỵ thì cả xóm ai cũng biết. Một cú ngã ở nhà tắm đã khiến chú phải nghỉ việc và liên miên chạy chữa thuốc thang. Cho đến giờ chú vẫn đi tập tễnh và tiếng nói chưa tròn như trước đây. Ai cũng bảo nhà chú thiếu gì tiền, vậy mà chỉ ốm hơn một năm đã ra nông nỗi này.

Thấy hai mẹ con Chi có phần lăn tăn, cô Tần nói thêm:

- Mấy cái đồ cô định bán như mới luôn mà giá thì chỉ bằng một nửa thôi, vì thỉnh thoảng có khách đến chơi mới dùng đến, chỉ có đồ ở phòng khách với phòng riêng của cô chú mới dùng nhiều.

- Để cháu hỏi lại anh Bảo và đăng thử thông tin lên nhóm gia đình bạn bè, chắc nhiều người biết đồ nhà cô tốt sẽ mua nhanh thôi ạ.

- Thế thì tốt quá, cô cảm ơn cháu nhé. Mà hai mẹ con xem có chỗ nào cần lao công hay rửa bát thuê thì giới thiệu cho cô với. Cô cũng phải tranh thủ vừa đưa chú đi chữa bệnh vừa làm thêm chứ không kinh tế kiệt quệ quá.

Chi chỉ kịp gật đầu, chưa hỏi thăm gì thêm tình hình cô chú thì cô Tần có điện thoại chú gọi về khiến cô tất tả nhanh chóng rời đi.

Câu chuyện của cô Tần khiến Chi bần thần. Điều mẹ vừa lo lắng với cuộc hôn nhân sắp tới của Chi chính là hình ảnh, là hoàn cảnh cô Tần ngay sát vách đây chứ đâu xa. Mẹ hiểu Chi đang nghĩ gì, ôn tồn nói:

- Mẹ không cấm con tận hưởng hạnh phúc khi chồng yêu thương. Nhưng con hãy để hạnh phúc đó là sự cộng thêm, không phải là cái duy nhất để bấu víu.

- Con sẽ không nghỉ việc. Có thể con sẽ xin nghỉ chỗ hiện tại, nhưng con sẽ tìm việc khác. Con không muốn mình chỉ ngồi chờ tiền chồng đưa.

Mẹ khẽ mỉm cười, nắm lấy tay con:

- Thế mới đúng là con gái mẹ.

Chi biết, được cầm trong tay mấy chục triệu một tháng để tiêu nghe thật hấp dẫn, nhưng giá trị của tự do và tự trọng không thể đo bằng tiền. Bài học mẹ dạy, cô coi như “của hồi môn” quý giá và sẽ nhớ cả đời.

