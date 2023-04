"Cô vợ tào khang nóng nhất phim Việt" tuổi U50 khuôn trăng đầy đặn nhờ ăn sâu đất

Kiều Anh sinh năm 1981, quê Thái Nguyên, đang là nữ diễn viên gây chú ý khi tham gia diễn xuất vai Phương trong bộ phim Gia đình mình vui bất thình lình - là chị dâu cả trong một gia đình có 3 anh em trai. Dù là người nhẫn nhịn, hết lòng vì chồng (tên Công do Quang Sự thủ vai) và gia đình chồng, luôn vun vén tình cảm với chồng nhưng Công lại thờ ơ, vô tâm, nhiều lần để vợ phải chịu thiệt thòi và chỉ luôn đắm chìm trong thế giới riêng của mình. Do tính cách nhu mì, cam chịu nên tạo hình của Kiều Anh trong bộ phim này cũng khá giản dị và có phần già hơn so với tuổi thật của cô.

Diễn viên Kiều Anh trong vai Phương (Gia đình mình vui bất thình lình).

Theo Kiều Anh tiết lộ, để nhân vật Phương trở nên chân thật nhất trong mắt khán giả, cô phải tự làm xấu hình tượng của mình. Trước đó, cả biên kịch và đạo diễn đã "lên tinh thần" cho Kiều Anh là trong phim này cô thực sự phải rất xấu. "Vậy nhưng đến hôm Kiều Anh định trang nhân vật, biên kịch Phương Thảo vẫn nhận xét rằng: Chưa xấu chị ơi, phải xấu nữa!".

Trong phân đoạn nhân vật Phương tham dự đám cưới của em chồng, cô diện chiếc váy voan màu trắng khiến nhiều khán giả phải bất ngờ vì quá xinh đẹp, dịu dàng.

Trước đó, Kiều Anh từng thủ vai Nhung trong bộ phim nổi đình đám một thời - Phía trước là bầu trời. Sau 20 năm, nhan sắc của nữ diễn viên quê Thái Nguyên vẫn gây ấn tượng với khán giả màn ảnh nhỏ, dù bất kể góc quay nào. Kiều Anh còn được mệnh danh là "nàng thơ" dãy trọ vì gương mặt phúc hậu. Đặc biệt, trong bộ phim này, Kiều Anh có nhiều phân cảnh rơi lệ chạm tới trái tim người xem.

Kiều Anh được mệnh danh là "nàng thơ" dãy trọ vì nhan sắc nổi bật.

Người đẹp sinh năm 1981 sở hữu đôi mắt đẹp nhưng man mác buồn, đường nét tròn trịa, đầy đặn. Một vẻ đẹp tự nhiên chân phương và có gì đó cam chịu. Biên kịch Kim Ngân của phim Quỳnh búp bê từng "động lòng" với nhan sắc của Kiều Anh và tiết lộ, thực chất, người ban đầu mà cô lựa chọn đóng vai Quỳnh là Kiều Anh.

Bên cạnh diễn xuất, Kiều Anh còn là một diễn viên múa. Năm 13 tuổi, cô thi đỗ trường Nghệ thuật Quân đội. 17 tuổi, Kiều Anh phục vụ cho đoàn văn công biểu diễn thường xuyên trong bộ đội biên phòng. Năm 2004, cô thuộc biên chế tại Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam đồng thời đảm nhiệm công tác tiếp đón lãnh đạo nước ngoài. Từ năm 2011, Kiều Anh chuyển sang làm đạo diễn sân khấu cho Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam. Năm 2019, cô được trao tặng danh hiệu NSƯT nhờ những đóng góp tích cực trong sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa dân tộc.

Vẻ đẹp của Kiều Anh từng được biên kịch Kim Ngân ban đầu "đo ni đóng giày" cho vai Quỳnh (Quỳnh Búp Bê).

Những năm tháng làm diễn viên múa, có những ngày cô phải tập luyện đến 12 tiếng đồng hồ. Đây cũng là bí quyết giúp Kiều Anh có được vóc dáng chuẩn, thon gọn. Ở tuổi 42, Kiều Anh còn chú trọng đến chế độ ăn uống. Cô thường xuyên ăn những đồ đắt đỏ, có tác dụng dưỡng nhan như canh trường thọ, gà ác Hong Kong và đông trùng hạ thảo- một loại sâu quý hiếm.

Là một diễn viên múa nên Kiều Anh sở hữu vóc dáng cân đối, dẻo dai dù đã 42 tuổi.

Tác giả: Vy Cầm

Nguồn tin: arttimes.vn