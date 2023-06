Có một “dòng suối ngọc bích” ở Quảng Bình, nước mát hơn bình thường, bắt nguồn từ tầng địa chất triệu năm tuổi

Nhắc tới du lịch Quảng Bình, phần đồng du khách thường nghĩ ngay đến Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng hoặc hang Sơn Đoòng - hang động tự nhiên lớn nhất thế giới đã quá nổi tiếng. Tuy nhiên ít ai biết rằng, ẩn dưới tán rừng già âm u, rậm rạp, nằm sâu trong vườn quốc gia lại có một con suối vô cùng đặc biệt, được mệnh danh là “dòng suối ngọc bích” bởi màu nước nơi đây quanh năm mang màu xanh biếc. Đó là suối Moọc hay còn được gọi là “Nước Moọc”.

Theo người dân bản địa chia sẻ, cái tên "Nước Moọc" xuất phát từ tiếng địa phương - có nghĩa là dòng suối không rõ nguồn, bỗng dưng phun trào từ lòng núi. Dòng nước len lỏi qua những tầng địa chất hàng triệu năm tuổi và cuối cùng tạo nên “viên ngọc bích” tuyệt đẹp như ngày nay.

Cũng theo thông tin được đăng tải chính thức trên website của Công viên Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, nhiệt độ nước ở suối Moọc cũng luôn mát hơn nước bình thường. Cụ thể, nhiệt độ nước luôn nằm trong khoảng 18 – 20 độ C, so với nước các con suối khác là vào khoảng từ 20, 25 độ C trở lên.

Ảnh: Bùi Quốc Thống

Không chỉ có dòng suối nước mát, mang màu trong xanh ngọc bích, xung quanh khu vực này còn được “bao bọc” bởi rừng xanh rậm rạp, từ đó tạo nên một không gian mát mẻ, thoáng đãng và trong lành. Chính vì vậy, Suối Moọc là một địa điểm lý tưởng vào mùa hè cho những gia đình hay nhóm bạn đang cần tìm địa điểm “tránh nóng”.

Làm sao để đến được suối Moọc?

Suối Moọc có vị trí ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, cách trung tâm thành phố khoảng 70km. Theo chia sẻ của các du khách đã trải nghiệm trước đây, hầu hết sẽ lựa chọn di chuyển đến thành phố Đồng Hới (Quảng Bình) trước, rồi từ đó lên suối Moọc theo nhiều cách khác nhau, có thể là xe máy, ô tô hoặc taxi, xe khách. Với những du khách không chủ động được phương tiện cũng có thể tham khảo những dịch vụ cho thuê xe, tại thành phố Đồng Hới rất đầy đủ và du khách có thể dễ dàng lựa chọn.

Con đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đi đến suối Moọc (Ảnh: Phong Nha Explorer)

Hành trình sẽ men theo nhánh Đông đường Hồ Chí Minh tầm 60 km, trên đường đi có biển chỉ dẫn cụ thể nên quãng đường được đánh giá là tương đối đẹp và dễ đi, không gây nhiều khó khăn cho người đi đường.

Khi tới nơi, để vào suối, du khách sẽ mua vé từ ngoài cổng, sau đó đi bộ khoảng 700m trên các cây cầu làm bằng ván gỗ và tre len lỏi giữa rừng cây.

Nên đi suối Moọc vào thời điểm nào?

Thời điểm đẹp nhất để đến suối Moọc là từ tháng 4 đến tháng 6 vì lúc này thời tiết trong xanh, ít có mưa mà nước suối thì luôn mát lạnh.

Đặc biệt, trong khoảng thời gian này, cụ thể là vào khoảng tháng 5, chính là thời gian sinh sôi phát triển của hàng trăm loài bướm đẹp ở Phong Nha - Kẻ Bàng. Nhiều người còn gọi đây là mùa bướm trắng. Vì vậy nếu tới đây vào khoảng thời gian “vàng”, ngoài tắm suối, hòa mình vào với thiên nhiên sơn thủy, du khách còn có cơ hội chiêm ngưỡng những loài sinh vật thú vị từ “mẹ thiên nhiên” mà bình thường hiếm có cơ hội gặp.

Mùa bướm trắng đẹp như cổ tích (Ảnh: Phong Nha Explorer)

“Một mét vuông nghìn góc sống ảo”

Không gian Suối Moọc được đánh giá là rộng hơn so với nhiều con suối khác. Theo các chuyên gia thám hiểm Hoàng gia Anh sau khi tiến hành khảo sát hồ nước Mọoc, hồ rộng khoảng 90m2. Cả khu vực rộng khoảng 30 ha, bao quanh bởi rừng nguyên sinh tự nhiên, ở giữa là thung lũng.

Nhiều du khách đã tới suối Moọc nói vui rằng, đây là địa điểm “một mét vuông nghìn góc sống ảo". Câu nói này mang ý nghĩa rằng, ở dòng suối ngọc bích này, chỉ cần dơ điện thoại hay máy ảnh lên ở bất kỳ khu vực nào, du khách đã có thể có một tấm ảnh hay thước phim đẹp.

Màu xanh ngọc bích của dòng nước càng trở nên lung linh, huyền ảo hơn vào những ngày có nắng. Để tạo nên một khung hình đẹp nhất với sự kết hợp từ nhiều màu sắc, du khách có thể cân nhắc lựa chọn trang phục với tông màu và phong cách nổi bật, rực rỡ, như boho, vintage, màu đỏ, vàng, trắng,...

Ảnh: Phong Nha Explorer, Mia.vn

Các hoạt động được yêu thích khác ở suối Moọc cũng có thể kể tới như khám phá xong khu rừng nguyên sinh, câu cá, đu dây, nhảy cầu treo mạo hiểm, chèo thuyền kayak. Đặc biệt, nơi đây còn có bể bơi riêng dành cho trẻ nhỏ, giúp đảm bảo an toàn hơn cho các bé.

Sau loạt trải nghiệm “hao sức”, du khách có thể di chuyển vào phía trong để nghỉ ngơi và ăn uống. Do thời gian gần đây ngày càng thu hút đông du khách, nên nơi đây đã được trang bị, bố trí thêm chòi nghỉ. Du khách cũng có thể lựa chọn mắc võng nằm đu đưa dưới tán cây để hòa mình trọn vẹn vào thiên nhiên.

Theo quy định của Ban Quản lý, du khách không được mang đồ ăn từ ngoài vào khu vực suối Moọc để đảm bảo vệ sinh nhất cho cảnh quan thiên nhiên. Tuy nhiên vẫn có những nhà hàng dịch vụ sẵn có để phục vụ du khách. Những món ăn địa phương được yêu thích ở đây có thể kể tới là gà đồi, cá suối, lợn bản, tôm nướng, rau rừng… ăn kèm với xôi gấc, cơm nắm, bánh lọc và đặc biệt phải kể đến món muối cheo đặc trưng.

Ảnh: Mia.vn

Những địa điểm gần suối Moọc

Để có thể tận hưởng chuyến đi một cách trọn vẹn nhất, đừng quên ghé thăm những địa điểm xung quanh, gần khu vực suối Moọc và cũng nổi tiếng không kém ở Quảng Bình. Nổi bật và được nhiều du khách nhắc tới nhất là sông Chày và hang Tối. Chúng nằm rất gần suối Moọc, trên một cung đường đi nên rất thuận tiện để du khách di chuyển, kết hợp các địa điểm với nhau.

Dòng sông có tên là sông Chày, là bởi nguồn nước tại đây bắt nguồn từ dòng thác có tên là Chày. Không chỉ vậy, người dân còn lưu truyền tiếng nước chảy ở dòng thác này tương tự như tiếng chày giã gạo, màu nước bốn mùa xanh trong.

Ảnh: Mia.vn

Nếu du khách đam mê du lịch mạo hiểm thì sẽ không thể bỏ qua các trải nghiệm như: Trượt máng, trò chơi cảm giác mạnh liên hoàn trên cao hay chinh phục tuyến zipline 2 dây dài nhất Việt Nam – con đường “ngắn nhất” đưa chúng ta đến với hành trình thám hiểm Hang Tối kỳ bí.

Còn hang Tối nằm cách sông Chày 5km, là một phần hang thuộc hệ thống khu du lịch động Phong Nha Kẻ Bàng. Với độ sâu 20m, cao 40m, hang Tối trở thành điểm tham quan khám phá của nhiều đoàn thám hiểm.Hang có tên là “Tối” vì nhiều người cho biết “ánh sáng tối” bên trong cửa hang đặc quánh, tạo cảm giác như có thể chạm tay vào.

Đây chính là nơi quy tụ những khối đá vôi và những hóa thạch cổ xưa nhất khu vực Phong Nha – Kẻ Bàng. Vì chưa có sự khai thác từ bàn tay con người nên hang Tối vẫn giữ được nét đẹp nguyên sơ. Khu vực hang còn là nơi ẩn nấp của nhiều động vật như: Chim én, dơi, voọc Hà Tĩnh… Đặc biệt, nơi đây còn có trải nghiệm tắm bùn trong hang vô cùng độc đáo.

Ảnh: Hue smile Travel

Tác giả: Thu Phương

Nguồn tin: Trí thức trẻ