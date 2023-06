Cô Lê Thị Dung ra tù sau 15 tháng chấp hành án

Cô Lê Thị Dung (áo xanh) ra tù sáng 28-6 - Ảnh: DOÃN HÒA

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, lúc 7h30 sáng 28-6, người thân của cô Lê Thị Dung có mặt trước trại giam Công an tỉnh Nghệ An, xã Nghi Kim, TP Vinh để chờ cô Dung hoàn tất các thủ tục ra tù.

Gặp lại người thân, cô Dung rưng rưng xúc động, rơi nước mắt.

Lực lượng cảnh sát trật tự, công an giao thông được tăng cường trước khu vực trại giam để đảm bảo tình hình an ninh trật tự.

Cô Lê Thị Dung đã ra tù vào sáng 28-6

Như vậy, sau 15 tháng tù tính từ ngày bị bắt giam 28-3-2022, cô Dung đã chấp hành xong án phạt do Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên.

Trước đó, vào chiều 13-6, hội đồng xét xử phúc thẩm TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt bị cáo Lê Thị Dung - 52 tuổi - mức án 15 tháng tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ.

Trong phiên tòa sơ thẩm mà TAND xét xử trước đó, bà Dung bị tuyên mức án 5 năm tù.

HĐXX nhận định tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Dung mức án 5 năm tù là quá nghiêm khắc, do số tiền bị cáo hưởng lợi (gần 45 triệu đồng trong 5 năm) là không lớn, nhân thân bị cáo tốt, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Việc cấp sơ thẩm chưa xem xét hết các tình tiết giảm nhẹ của bị cáo Dung là áp dụng thiếu sót, cần rút kinh nghiệm.

Đối với bị cáo Hương, là cấp dưới của bà Dung, biết bà Dung thanh toán thừa giờ, trùng lặp là trái quy định nhưng vẫn làm thủ tục thanh toán, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, sau khi thực hiện hành vi phạm tội, bà Hương đã đến cơ quan điều tra tự thú, tích cực hợp tác điều tra, khai báo thành khẩn.

Tòa xác định bị cáo Hương có nhiều tình tiết giảm nhẹ. Do vậy HĐXX cấp phúc thẩm miễn hình phạt 24 tháng tù cho hưởng án treo mà Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm huyện Hưng Nguyên đã tuyên trước đó.

Trước đó, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An đã đề nghị HĐXX hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ để điều tra lại nhằm đảm bảo xét xử toàn diện do nhiều vấn đề chưa được làm sáng tỏ.

Tuy nhiên, toàn bộ kháng nghị này đều bị HĐXX phúc thẩm bác do không có căn cứ.

Các luật sư bào chữa cho bị cáo Dung đều chung quan điểm đề nghị HĐXX hủy bản án sơ thẩm, đình chỉ vụ án, trả tự do cho thân chủ.

