Cơ hội trúng thưởng lên tới 2 tỷ đồng khi dùng nền tảng quản lý bán hàng Viettel Tendoo

Chương trình diễn ra từ ngày 10-10-2025 đến ngày 10-12-2025 với cơ cấu giải thưởng hấp dẫn, bao gồm 5 chiếc điện thoại iPhone 17 Pro Max 512GB - sản phẩm hỗ trợ tối đa việc quản lý và vận hành kinh doanh cùng hàng chục nghìn voucher Shopee trị giá từ 20.000 đồng, 30.000 đồng, 50.000 đồng dành cho các shop. Khách hàng của shop cũng có cơ hội may mắn trúng 5 giải tiền mặt, mỗi giải trị giá 20.000.000 đồng và hàng chục ngàn voucher Shopee trị giá 20.000 đồng và 30.000 đồng. Tổng giá trị giải thưởng lên đến 2 tỷ đồng.



Chương trình khuyến mại được triển khai với dịch vụ Viettel Tendoo – nền tảng quản lý bán hàng thông minh, giúp giải quyết triệt để những lo lắng của doanh nghiệp và hộ kinh doanh về quản lý bán hàng đa kênh, tồn kho thất thoát và nghĩa vụ sổ sách kế toán phức tạp.

Tendoo không chỉ là ứng dụng quản lý bán hàng mà còn là nền tảng mở, tích hợp trọn gói các dịch vụ thiết yếu: hóa đơn điện tử, chữ ký số, lưu trữ đám mây. Nền tảng này giúp doanh nghiệp và hộ kinh doanh:

Quản lý bán hàng toàn trình từ quản lý kho hàng, bán hàng, thu chi, công nợ, vận chuyển,… trên mọi loại thiết bị (chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh, máy tính bảng, laptop, máy tính tiền, hoặc máy POS…)

Tự động lên hóa đơn điện tử, dữ liệu kê khai thuế và sổ sách kế toán theo đúng quy định pháp luật.

Quản lý bán hàng đa kênh (từ cửa hàng, mạng xã hội đến sàn thương mại điện tử) trên một nền tảng duy nhất.

Phân tích doanh thu, chi phí và hàng tồn bằng AI, hỗ trợ ra quyết định nhanh và chính xác.

Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình, khách hàng có thể liên hệ tổng đài 1800 8000 hoặc truy cập website https://tendoo.vn/ để trải nghiệm và có cơ hội trúng thưởng.

