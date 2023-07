Cô giáo Lê Thị Dung có được tiếp tục làm giáo viên sau khi mãn hạn tù?

Trước đó, trong các ngày 7, 10, 11, 17 và 24/4, Tòa án nhân dân huyện Hưng Nguyên xét xử sơ thẩm công khai vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" đối với bị cáo Lê Thị Dung (51 tuổi), nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Hưng Nguyên truy tố bà Lê Thị Dung tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo điểm b, khoản 2, điều 356 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt từ 5 đến 10 năm tù. Sau thời gian xét xử, Tòa án nhân dân huyện Hưng Nguyên tuyên phạt bị cáo Lê Thị Dung 5 năm tù, thời hạn tù tính từ ngày tạm giữ, tạm giam. Đến ngày 13/6, tại phiên tòa phúc thẩm, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An nhận định tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Lê Thị Dung mức án 5 năm tù là quá nghiêm khắc, do số tiền bị cáo hưởng lợi (gần 45 triệu đồng) là không lớn. Bên cạnh đó, nhân thân bị cáo Lê Thị Dung tốt, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Lê Thị Dung 15 tháng tù, tính từ ngày bị bắt giam 28/3/2022 về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ".