Cô gái lái xe phân khối lớn chạy tốc độ cao đâm ô tô lật nhiều vòng, tài xế ô tô gục trên ghế lái

Tối ngày 19/8, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Yên Bái thông tin về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa phận xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên.

Theo đó, vào khoảng 12h10, ngày 19/8, xe mô tô phân khối lớn nhãn hiệu BMW mang BKS 69A1-004.xx, do một cô gái trẻ điều khiển chạy tốc độ rất cao qua ngã 4 đường nối quốc lộ 32C với cao tốc Nội Bài – Lào Cai bất ngờ đâm thẳng vào ô tô BKS 29A-373.xx bên trong chở theo 2 người.

Cú đâm cực mạnh của xe mô tô phân khối lớn đã đẩy ô tô ra xa, lật nhiều vòng, vỡ nát phần thân xe. Phía xe máy hư hỏng nặng phần đầu. Cả 3 nạn nhân đều bị thương, trong đó, tài xế xe ô tô bị thương nặng.

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng - Ảnh: OFFB

Nữ tài xế chạy xe phân khối lớn bị thương ở mặt - Ảnh: OFFB

Ngay sau khi nhận được thông tin, Phòng CSGT, Công an tỉnh Yên Bái đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với Công an huyện Trấn Yên làm rõ sự việc.

Tại hiện trường, 2 chiếc xe nằm cách nhau khá xa, phần thân xe ô tô bị móp, vỡ nát, tài xế gục trên ghế lái. Về phần cô gái lái xe phân khối lớn bị chảy máu ở mặt nhưng vẫn tỉnh táo.

Camera ở nhà dân ven đường ghi lại cảnh xe phân khối lớn lao thẳng vào ô tô - Nguồn: OFFB

Trước đó, hồi tháng 7, tại Bình Phước cũng xảy ra vụ việc xe mô tô phân khối lớn chạy trên quốc lộ bất ngờ tông trúng xe máy đi ngược chiều, khiến 2 mẹ con tử vong thương tâm.

Người lái xe mô tô phân khối lớn được xác định là anh Võ Trung Hiếu (SN 1995, ngụ TPHCM) chạy trên quốc lộ 14.

Khi đến đoạn quốc lộ thuộc phường Tân Thiện, TP Đồng Xoài thì bất ngờ xe của anh Hiếu tông trúng xe máy do chị Nguyễn Thị Huyền (SN 1990, ngụ Bình Phước) điều khiển, chở theo con gái là Lương Thị Quyên (SN 2015) đi ngược chiều.

Tai nạn đã khiến 2 mẹ con chị Huyền tử vong tại chỗ, anh Hiếu bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước.

Tại hiện trường, vị trí va chạm nằm trên làn đường dành cho xe 4 bánh. Cú va chạm mạnh làm xe máy của nạn nhân bể nát, bẹp dúm phần đầu.

Tác giả: Trang Anh

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn