Cô gái bán quán cafe chết tức tưởi dưới tay tên sát nhân tàn bạo

Công an TP HCM cho biết, lúc 11h30 ngày 06/01/2024, Công an H.Hóc Môn nhận tin báo về vụ giết người, cướp tài sản xảy ra tại xã Xuân Thới Sơn, nạn nhân là cô C., tài sản bị cướp là xe máy và 2 triệu đồng. Ngay sau đó, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TPHCM, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) - Công an TPHCM xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, thiết bị, phối hợp Công an H.Hóc Môn, Trung đoàn Cảnh sát cơ động và các đơn vị liên quan khẩn trương truy xét, bằng mọi giá bắt giữ đối tượng gây án trong thời gian sớm nhất.