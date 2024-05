Vì một câu nói, bé trai chết tức tưởi dưới tay kẻ giả điên

Khi có thông tin về vụ án mạng, Thăng còn bình tĩnh đến hiện trường để xem, sau đó bí mật quan sát các hoạt động của cơ quan Công an để có biện pháp đối phó. Nhưng màn kịch giả điên của Thăng đã bị Công an tỉnh Hải Dương lật tẩy. Vào những ngày cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán Đinh Dậu, chiến công, thành tích của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương đã góp phần trấn an người dân trên địa bàn. Với hành vi phạm tội của mình đối tượng đã phải trả giá đắt trước pháp luật.