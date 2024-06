Chuyến xe "định mệnh" và cái chết tức tưởi của nam tài xế

Theo hồ sơ vụ án, hơn 9h sáng 17/7/2023, Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một thi thể tại khu vực nghĩa trang thôn Bầu (xã Kim Chung). Ngay lập tức, Công an huyện đã báo cáo Công an Hà Nội để phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ xuống hiện trường. Nơi phát hiện thi thể nằm sát những ngôi mộ, xung quanh cỏ mọc um tùm, cách đó không xa là con đường trải bê tông chạy thẳng vào một trung tâm cai nghiện ma túy.