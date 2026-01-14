Một phụ nữ suýt tử vong do phá thai bằng thuốc ở phòng khám tư

Chiều 13/1, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận nữ bệnh nhân 36 tuổi ở Hà Nội vào nhập viện trong tình trạng nguy kịch do phá thai bằng thuốc.

Theo lời kể của bệnh nhân, chị đã có thai ngoài ý muốn khoảng 5 tuần. Sau khi đến khám tại một cơ sở tư nhân, được siêu âm và kê đơn phá thai bằng thuốc. Tuy nhiên, sau uống thuốc, chị X đau bụng và ra máu rất nhiều. Lượng máu tăng nhanh chảy ồ ạt. Chỉ sau vài giờ, bệnh nhân rơi vào tình trạng mệt lả, mặt mũi tối sầm, mồ hôi vã ra, chân tay lạnh ngắt, buồn nôn, tiêu chảy phân lỏng và nhiều lần ngất mất ý thức thoáng qua ngay trong nhà vệ sinh. May mắn chị được người thân kịp thời đưa đi viện.

Bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Khi nhập viện, nữ bệnh nhân trong tình trạng sốc mất máu điển hình với các dấu hiệu choáng, mệt lả, da tái, huyết áp tụt 80/50 mmHg, khó thở nhẹ, kèm theo đại tiểu tiện không tự chủ. Các bác sĩ lập tức hồi sức, truyền máu khẩn, kết hợp hút buồng tử cung để lấy tổ chức thai còn sót. Đây chính là nguyên nhân khiến tử cung không co hồi tốt, dẫn đến băng huyết kéo dài và không thể tự cầm.

Sau can thiệp, chị dần ổn định, lượng máu mất được kiểm soát và bệnh nhân qua cơn nguy hiểm.

Đây không phải trường hợp đầu tiên phá thai bằng thuốc tại nhà dẫn đến băng huyết nguy kịch mà trước đó có nhiều trường hợp tương tự. Thậm chí, có người còn liều lĩnh mua thuốc phá thai trên mạng về uống và bị sốc mất máu suýt tử vong.

BS Nguyễn Thị Thu Hà, Trưởng khoa Sản, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết: Phá thai bằng thuốc luôn tiềm ẩn nguy cơ đe dọa tính mạng nếu người bệnh chủ quan theo dõi tại nhà. Thuốc làm bong thai ra khỏi thành tử cung, tuy nhiên nếu tổ chức thai không được tống xuất hoàn toàn hoặc tử cung co bóp kém, máu có thể chảy ồ ạt, kéo dài và nhanh chóng dẫn đến sốc mất máu. Nếu người bệnh đến muộn, tình trạng có thể tiến triển thành rối loạn đông máu và tử vong.

"Phá thai bằng thuốc chỉ an toàn khi được thực hiện và theo dõi tại cơ sở y tế được cấp phép, có đầy đủ phương tiện cấp cứu. Người bệnh sau khi dùng thuốc cần tuân thủ hướng dẫn, theo dõi sát tình trạng ra máu và đến ngay bệnh viện nếu đau bụng nhiều, chảy máu ồ ạt, mệt… Trường hợp này, bệnh nhân còn trẻ và không có bệnh nền, nên sức chịu đựng tốt, nếu là người lớn tuổi, thiếu máu sẵn hoặc mắc bệnh nền, nguy cơ tử vong sẽ cao hơn", BS Hà nhấn mạnh.

Tác giả: Trần Hằng

Nguồn tin: cand.com.vn