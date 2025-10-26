Cô gái 18 tuổi bị 'công an dỏm' ép phá két sắt lấy 18 chỉ vàng, hơn 130 triệu đồng của gia đình

Công an phường Phương Liệt bàn giao tài sản cho gia đình - Ảnh: Công an cung cấp

Tối 25-10, Công an TP Hà Nội cho biết Công an phường Phương Liệt vừa phối hợp các phòng nghiệp vụ giải cứu cô gái trẻ bị "công an giả mạo" bắt cóc online, khống chế phá két sắt, lấy tiền của gia đình.

Theo công an, khoảng 19h30 ngày 24-10, Công an phường Phương Liệt nhận tin trình báo của gia đình cô gái N. (18 tuổi, trú tại Hà Nội) về việc phát hiện con gái không ở nhà và két sắt bị đập phá.

Gia đình gọi điện cho N. nhưng không được, đồng thời kiểm tra phát hiện bị mất hơn 130 triệu đồng tiền mặt và 18 chỉ vàng.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an phường Phương Liệt đã phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an thành phố làm rõ sự việc.

Đến khoảng 0h15 ngày 25-10, Công an phường phát hiện N. đang ở tại một khách sạn trên địa bàn phường Hoàn Kiếm.

Tài sản của gia đình bị công an dỏm yêu cầu thiếu nữ N. mang đi - Ảnh: Công an cung cấp

Quá trình làm việc, N. cho biết các đối tượng giả danh cán bộ công an liên hệ qua nhiều ứng dụng mạng xã hội như Zalo, Zoom, Gmail từ ngày 22-10.

Công an dỏm đe dọa cô gái có liên quan đến đường dây buôn bán ma túy, gửi các lệnh bắt, tạm giam để khống chế, yêu cầu làm theo lời chúng và hướng dẫn mua các công cụ để phá két sắt lấy tài sản của gia đình mang theo.

Sau khi được công an phường giải thích, N. cùng gia đình đã nhận thức được đây là phương thức, thủ đoạn lừa đảo "bắt cóc online".

Đồng thời gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Công an phường Phương Liệt đã kịp thời giải cứu N. và thu hồi toàn bộ tài sản của gia đình.

Tác giả: Danh Trọng

Nguồn tin: tuoitre.vn