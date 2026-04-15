Cờ đến tay, Quy Nhơn có dám phất?

Chiến thắng sít sao 1-0 trước Khánh Hòa giúp cho Quy Nhơn chính thức leo lên vị trí thứ hai trên BXH khi Bắc Ninh không thể giành trọn 3 điểm trước Quảng Ninh. Hơn nữa, đội bóng đất Võ còn rút ngắn cách biệt với đội đầu bảng là Đồng Nai xuống còn 6 điểm. Cuộc chiến phía trước vẫn còn đến 8 vòng đấu nên nguy cơ tụt lại phía sau của Quy Nhơn là khá rõ ràng. Nhưng ở chiều ngược lại, đội bóng đất Võ cũng tràn đầy cơ hội để ít nhất cầm suất play-off cho đội đứng thứ nhì, thậm chí, cạnh tranh vị trí số 1 của Đồng Nai bởi cách biệt chỉ là 6 điểm, điểm số của 2 trận thắng, trong đó, Quy Nhơn còn tiếp Đồng Nai trên sân nhà.

Thực ra, vị trí này không phải là bất ngờ. Cho dù nhiều cầu thủ ra đi sau khi rớt hạng ở V.League 2024/25, lực lượng của đội bóng đất Võ vẫn đáng gờm nếu so với mặt bằng chung của hạng Nhất. Nhạc trưởng, thủ lĩnh Cao Văn Triền quyết chí ở lại để phục vụ cho đội bóng quê hương cho dù nhiều CLB chèo kéo đã thực sự làm điểm tựa về tinh thần cũng như chuyên môn cho Quy Nhơn trong hơn 2/3 chặng đường của mùa giải vừa qua. Ngoài ngôi sao Văn Triền, nhiều cầu thủ khác cũng đã có vài mùa giải chinh chiến ở V.League hoặc trưởng thành từ cái nôi “đất Võ” như Thanh Thụ, Văn Thái, Thanh Long, Gia Việt, Ngọc Tín… đã tạo nên bộ khung vững chắc cho Quy Nhơn. Ngoài ra, đội bóng này còn nhận được sự chi viện của HAGL với một số cái tên thường xuyên có mặt trong đội hình chính như thủ môn Văn Lợi, tiền vệ Văn Văn.

HLV Trịnh Duy Quang để lại dấu ấn trong thành tích của Quy Nhơn FC

Quy Nhơn khởi đầu mùa giải không tốt nhưng khi đã vào guồng, họ đã thực sự tạo nên một bộ máy hoạt động khá trơn tru và hiệu quả. Dưới trướng của HLV Trịnh Duy Quang, đội bóng đất Võ đã có sự thăng tiến mạnh mẽ trong giai đoạn bắt đầu cho cuộc đua nước rút. Thực tế, Quy Nhơn giành 4 trận thắng liên tiếp trong 4 vòng vừa qua, ghi 10 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 2 bàn. Đó là con số mơ ước, không nhiều CĐV Quy Nhơn có thể tin tưởng nếu như nhìn vào thời điểm khởi đầu. Sự bùng nổ của hàng công nhờ phong độ cao của bộ đôi tiền đạo Thaileon (8 bàn) và Thanh Phong (6 bàn). Từng là trung vệ nên HLV Trịnh Duy Quang cũng đã chú trọng đến hệ thống phòng ngự. Sở trường ấy đã giúp cho Quy Nhơn sở hữu hàng thủ khó đánh bại trong thời gian gần đây.

Hơn hết, Quy Nhơn đã leo lên vị trí thứ hai trên BXH. NHM chắc chắn mong muốn, đoàn quân của ông Trịnh Duy Quang tiếp đà thăng hoa để đưa đội bóng trở lại V.League. Hồi đầu mùa giải, lãnh đạo Quy Nhơn đặt mục tiêu giành vé lên hạng. Hy vọng khi cờ đã được trao tay, những người có trách nhiệm lèo lái đội bóng đất Võ sẽ không để vuột mất một cách đáng tiếc bởi cơ hội không dễ gì đến tiếp lần sau.

Tác giả: Hồng Quảng

Nguồn tin: bongdaplus.vn