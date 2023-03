Cô dâu xăm khắp người làm lễ cưới, chú rể cười mãn nguyện bên vợ

Cô dâu gây chú ý nhờ ngoại hình lạ mắt. (Ảnh: 5.P.O)

Dân tình bàn luận sôi nổi về đám cưới của cặp đôi này. (Ảnh: 5.P.O)

Được biết, cô dâu làm nghề xăm hình, vì vậy cơ thể mới có phần đặc biệt như vậy. Ngày tổ chức lễ cưới, cô đã phải trang điểm đậm để che đi những hình xăm trên gương mặt. Đứng cạnh cô dâu, chú rể cũng thể hiện rõ sự vui mừng khi cưới được vợ. Có thể nói anh không hề cảm thấy khó chịu đối với ngoại hình của bà xã. Thậm chí còn tưng bừng cùng vợ chụp hình, đến từng bàn cảm ơn quan khách.

Ngay khi bước vào lễ đường, cô dâu đã khiến quan khách bất ngờ. (Clip: 5.P.O)

Màn xuất hiện đầy bất ngờ của cô dâu. (Ảnh: T.M.S)

Cô dâu, chú rể hạnh phúc trong lễ cưới. (Ảnh: C.H)

Ai cũng vui mừng cho hạnh phúc của cặp đôi. (Ảnh: C.H)

Những hình ảnh trong đám cưới của cặp đôi nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ dân tình. Tuy có nhiều luồng ý kiến trái chiều, song phần lớn mọi người đều gửi lời chúc phúc đến đôi vợ chồng trẻ này.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng rất tò mò về chuyện tình của cặp đôi. Chắc hẳn họ đã có khoảng thời gian yêu ý nghĩa để có thể đến được hạnh phúc như hiện tại. Nhìn biểu cảm của cả hai, có thể thấy họ rất hài lòng với cuộc sống.

Không chỉ vậy, qua những hình ảnh do cô dâu đăng tải, nhiều người còn nhận ra mối quan hệ giữa cô và gia đình nhà chồng rất tốt. Thậm chí trước đám cưới, cả gia đình còn cùng nhau đi ăn uống, trò chuyện vui vẻ.

Cô dâu vui vẻ đi ăn cùng gia đình chồng. (Ảnh: C.H)

Ngay cả bạn cô dâu cũng đều là những người yêu thích việc xăm hình. (Ảnh: 5.P.O)

Cô dâu, chú rể đi từng bàn cảm ơn quan khách đến dự đám cưới. (Ảnh: T.M.S)

Không chỉ lễ vu quy, ngay cả ảnh cưới của cặp đôi cũng được dân tình rầm rộ chia sẻ. Dù không biết số tiền cụ thể là bao nhiêu, thế nhưng chắc chắn cả hai người đã phải chi một số tiền lớn để có được những bức ảnh cưới như ý muốn. Chỉ riêng đăng tải lên mạng xã hội đã có tổng cộng 4 concept khác nhau, trang phục của cô dâu, chú rể cũng thay đổi liên tục, không có bộ nào trùng nhau.

Cô dâu, chú rể không ngần ngại thể hiện tình cảm trên mạng xã hội. (Ảnh: C.H)

Cặp đôi liên tục thay đổi concept chụp hình. (Ảnh: C.H)

Ảnh cưới của cặp đôi cũng nhận được sự quan tâm lớn. (Ảnh: C.H)

Cặp đôi không ngần ngại chi một số tiền lớn để đầu tư cho ảnh cưới. (Ảnh: C.H)

Hạnh phúc là điều mà ai cũng xứng đáng có được, dù cho họ có ra sao, như thế nào. Đến nay, đám cưới của cặp đôi trên vẫn đang được dân tình bàn luận sôi nổi. Mong rằng cả hai sẽ có được niềm hạnh phúc như ý nguyện, không bị những lời đàm tiếu ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân.

Tác giả: HẠ YÊN

Nguồn tin: yan.thethaovanhoa.vn