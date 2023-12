Cô dâu Thu Sao khoe diện mạo khiến nhiều người dụi mắt xem lại, tự bảo vệ bản thân qua động thái này

Cách đây 5 năm, đám cưới của cô dâu Thu Sao (sinh năm 1957) và chú rể Triệu Hoa Cương (sinh năm 1992) với chênh lệch tuổi tác lên đến 35 tuổi đã gây xôn xao trên mạng xã hội.

Đám cưới của cô dâu Thu Sao va chú rể Hoa Cương từng gây xôn xao dư luận một thời gian

Vượt qua bao "sóng gió" dư luận, đến nay, cặp đôi vẫn đang từng ngày hạnh phúc bên nhau. Để trông xứng đôi với chồng, cô dâu Thu Sao cũng không tiếc tay chi tiền thực hiện nhiều cuộc phẫu thuật thẩm mỹ để níu kéo nhan sắc trẻ đẹp.

Để giữ gìn thanh xuân, cô dâu Thu Sao từng trải qua nhiều cuộc trùng tu nhan sắc

Đến hiện tại, các vết dao kéo của cô dâu Thu Sao đã hoàn thiện, nhan sắc cũng được thăng hạng rõ rệt. Thậm chí, mới đây, Thu Sao đã đăng tải lên nền tảng Tiktok đoạn clip mới khiến nhiều người suýt không nhận ra.

(Video: Cô dâu Thu Sao khoe diện mạo hiện tại khiến nhiều người phải dụi mắt xem đi xem lại)

Theo đó, trong đoạn clip ăn bột sắn dây rừng, cô dâu Thu Sao khiến nhiều người bất ngờ khi sở hữu nhan sắc trẻ trung, làn da láng mịn. Chiếc mũi cao cùng đôi mắt đã được cắt mí càng tôn lên sự xinh đẹp cho người phụ nữ U50 này.

Nhan sắc của cô dâu Thu Sao hiện tại



Tuy nhiên, điều đáng chú ý là cô dâu Thu Sao đã tắt bình luận trên nền tảng này. Có lẽ, đây cũng chính là cách mà người phụ nữ tự bảo vệ mình trước những bình luận không mấy thiện chí về cô.

Đăng clip khoe diện mạo mới nhất, cô dâu Thu Sao tắt phần bình luận ở nền tảng Tiktok

Trên thực tế, việc cô dâu Thu Sao sử dụng các app làm đẹp để khiến mình trẻ trung và xinh đẹp hơn trên mạng xã hội là điều không thể chối cãi. Tuy nhiên, là phụ nữ, ai cũng muốn mình trông xinh đẹp nên điều này cũng không có gì đáng trách. Chưa kể, cô dâu Thu Sao đã không ngừng nỗ lực để giữ gìn nhan sắc và thanh xuân suốt thời gian qua, điều này cũng rất đáng được khích lệ.

