Cô dâu lái xe phân khối 750 triệu tiến vào lễ đường, chú rể thốt lên ngỡ ngàng: 'Ngầu quá!'

"Trời ơi, em ngầu quá!" - chú rể Hữu An (32 tuổi, ở Q.Bình Thạnh, TP.HCM) thốt lên khi thấy cô dâu Bảo Trân mặc trên mình bộ váy cưới tinh khôi, ngồi trên chiếc xe phân khối Harley Davidson 1.800 phân khối chầm chậm tiến vào lễ đường.

Tất cả quan khách hai họ phía dưới đều vỡ òa, dành cho cô dâu những tràng pháo tay không ngớt và lời chúc mừng.

Cô dâu Bảo Trân tự tin lái mô tô tiến vào lễ đường

Clip gây "bão" của cô dâu lái xe phân khối Harley gần 800 triệu tiến vào lễ đường

Vài ngày trước lễ vu quy, Trân nói với chồng rằng cô không muốn lễ cưới tổ chức rập khuôn, đơn giản mà muốn đánh dấu bằng một kỷ niệm đáng nhớ. Ban đầu, An lo Trâm tay lái yếu, hơn nữa quá nhiều rủi ro, nếu lật tay lái, váy cưới cuốn vào bánh xe thì sẽ rất nguy hiểm.

Song, Trân vẫn thuyết phục chồng và người thân bằng lời hứa sẽ bảo đảm an toàn. Để mọi thứ diễn ra suôn sẻ, cô tập dượt nhiều lần dưới sự hỗ trợ của nhà hàng. Dòng xe Trân chọn đi trong ngày cưới là chiếc Harley Davidson 1.800 phân khối, đây là chiếc xe chú rể Hữu An vẫn thường sử dụng.

Đồng thời, Trân lựa mặc váy cưới nhỏ gọn, quyết định không đi giày cao gót. Ở giữa lễ đường sẽ làm một đường chạy riêng chắc chắn, bàn ghế được xếp gọn gàng. Mọi thứ được chuẩn bị trong bí mật cho tới tận "giờ G".

Đúng như kế hoạch, sáng 15/4, chú rể Hữu An rước dâu bằng đoàn xe thu hút vô số ánh nhìn hiếu kỳ của người đi đường. Đến khi thấy vợ xuất hiện trên sân khấu với nụ cười, ánh mắt rạng rỡ, An thở phào nhẹ nhõm.

Đoàn xe rước dâu của chú rể Hữu An

Vốn có cá tính mạnh, từ nhỏ Trân không thích những trò dành cho phái nam như xe cộ, tập võ. "Có niềm mê tốc độ từ trước nên thành ra khi gặp chồng, anh tập xe cho mình, mình học nhanh lắm, từ đó chia sẻ sở thích cùng nhau luôn", Trân nói.

Trước đây, Trân và An biết nhau khi còn học chung trường đại học từ năm 2012. Song hai người không có nhiều cơ hội trò chuyện, tiếp xúc. Mãi đến mùa dịch Covid-19 năm 2021, khi Trân đang ở nhà nhàm chán, quyết định thử sức chơi chứng khoán thì thấy story của An trên facebook cũng đang bàn luận về chủ đề này. Cô nhiệt tình bắt chuyện với anh, sau đó cả hai mới hàn huyên, tâm sự nhiều hơn.

Chuyện tình của Bảo Trân - Hữu An nên duyên từ niềm đam mê tốc độ

Khi biết Trân có thêm niềm đam mê mô tô, An vui mừng vì tìm được người bạn đời "hợp cạ". Anh dẫn cô đi xem xe, tập lái, đi phượt nhiều nơi khắp TP.HCM, Vũng Tàu... Xe của An lái thuộc dòng Harley Davidson Fat Bob có giá trị khoảng 750 triệu, còn xe của Trân thuộc dòng Husqvarna Vitpilen, giá trị khoảng 200 triệu.

"Tụi mình từng đi vài chuyến rồi, mà toàn đi với bạn bè hoặc với đoàn lớn mấy trăm chiếc. Mỗi người chạy một xe. Mình không thích được chở cho lắm mà thích cảm giác tự lái", Trân nói.

Hiện hai vợ chồng Trân cùng làm trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ ở TP.HCM. Cô gái trẻ bày tỏ, sau này nếu có điều kiện hơn sẽ đổi xe.

"Mình chưa nghĩ đến việc sưu tầm xe phân khối lớn vì 'nặng' kinh tế lắm. Tụi mình cưới xong cũng phải lo việc xây dựng gia đình nữa. Sở thích thì mỗi người một chiếc như hiện tại mình thấy ổn. Sau có điều kiện thì đổi xe sau", Trân bộc bạch.

Tác giả: THỦY TIÊN

Nguồn tin: thethaovanhoa.vn