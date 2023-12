Clip: Xe hoa đám cưới gặp nạn “kẹp bánh mỳ” giữa ô tô con và xe 16 chỗ

Your browser does not support the video tag.

Hình ảnh vụ tai nạn được thành viên nhóm Facebook về giao thông chia sẻ thu hút hàng chục bình luận. Trong đó, phần lớn các ý kiến đánh giá, xe hoa đám cưới gặp vận đen khi gặp ô tô Mazda vượt xe thiếu an toàn ở đoạn đường dốc, khuất tầm nhìn. Cũng có ý kiến cho rằng, ô tô 16 chỗ mắc lỗi không làm chủ tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn với xe hoa.

Từ vụ tai nạn trên, trao đổi với PV về quy định vượt xe và khoảng cách an toàn giữa các xe, luật sư Lê Văn Kiên (Trưởng Văn phòng luật sư Ánh sáng Công lý) cho biết: Luật giao thông đường bộ quy định về vượt xe tại điều 14. Theo đó, xe xin vượt chỉ được vượt khi không có chướng ngại vật phía trước, không có xe chạy ngược chiều trong đoạn đường định vượt, xe chạy trước không có tín hiệu vượt xe khác và đã tránh về bên phải (khoản 2, điều 14, Luật giao thông đường bộ).

Khi vượt, các xe phải vượt về bên trái, trừ các trường hợp sau đây thì được phép vượt bên phải: Khi xe phía trước có tín hiệu rẽ trái hoặc đang rẽ trái; Khi xe điện đang chạy giữa đường; Khi xe chuyên dùng đang làm việc trên đường mà không thể vượt bên trái được.

Xe không được vượt khi không bảo đảm các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 14, Luật giao thông đường bộ; Trên cầu hẹp có một làn xe; Đường vòng, đầu dốc và các vị trí có tầm nhìn hạn chế…

“Như vậy, tại những đoạn đường dốc, có tầm nhìn hạn chế như trong clip, các tài xế không được phép vượt xe. Tuy nhiên, các tài xế cũng cần tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn để đảm bảo tránh những tai nạn tương tự như trong clip” - luật sư Kiên khuyến cáo.

Về quy định khoảng cách an toàn giữa các phương tiện, Trưởng Văn phòng luật sư Ánh sáng Công lý cho biết: Theo điều 11, Thông tư 31/2019/TT-BGTVT (Quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ), khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ, người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng phải giữ một khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước xe của mình; ở nơi có biển báo "Cự ly tối thiểu giữa hai xe" phải giữ khoảng cách không nhỏ hơn trị số ghi trên biển báo.

Khi điều khiển xe chạy với tốc độ dưới 60 km/h, người lái xe phải chủ động giữ khoảng cách an toàn phù hợp với xe chạy liền trước xe của mình; khoảng cách này tùy thuộc vào mật độ phương tiện, tình hình giao thông thực tế để đảm bảo an toàn giao thông.

Vận tốc 60 km/h: khoảng cách an toàn tối thiểu là 35;

Vận tốc trên 60 đến 80 km/h: khoảng cách an toàn tối thiểu là 55m;

Vận tốc từ trên 80 đến 100 km/h: khoảng cách an toàn tối thiểu là 70m;

Vận tốc từ trên 100 đến 120 km/h: khoảng cách an toàn tối thiểu là 100m.

Khi trời mưa, có sương mù, mặt đường trơn trượt, đường có địa hình quanh co, đèo dốc, tầm nhìn hạn chế, người lái xe phải điều chỉnh khoảng cách an toàn thích hợp lớn hơn trị số ghi trên biển báo hoặc trị số được quy định tương ứng với vận tốc nêu trên.

Về quy định xử lý vi phạm, luật sư Lê Văn Kiên cho biết: Nghị định 100/2019/NĐ-CP (Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt), sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP quy định, phạt tiền từ 4-5 triệu đồng, tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 1-3 tháng, đối với người điều khiển ô tô có hành vi vi phạm vượt xe trong những trường hợp không được vượt, vượt xe tại đoạn đường có biển báo hiệu có nội dung cấm vượt (đối với loại phương tiện đang điều khiển); không có báo hiệu trước khi vượt; vượt bên phải xe khác trong trường hợp không được phép, trừ trường hợp tại đoạn đường có nhiều làn đường cho xe đi cùng chiều được phân biệt bằng vạch kẻ phân làn đường mà xe chạy trên làn đường bên phải chạy nhanh hơn xe đang chạy trên làn đường bên trái.

“Phạt tiền từ 10-12 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2-4 tháng đối với người điều khiển xe ô tô vượt xe không đúng quy định gây tai nạn giao thông; không chú ý quan sát, điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông; tránh xe, không đi đúng phần đường, làn đường gây tai nạn giao thông; không giữ khoảng cách an toàn giữa hai xe theo quy định gây tai nạn giao thông”, - luật sư Kiên cho biết.

