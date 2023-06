Clip: Xe container phanh “cháy lốp” tránh đại họa từ ô tô 16 chỗ

Your browser does not support the video tag.

Mới đây, thành viên nhóm Facebook về giao thông chia sẻ đoạn clip ghi lại sự việc, ô tô 16 chỗ bất ngờ di chuyển áp sát xe đầu kéo container chạy cùng chiều. Để tránh đại họa tông ô tô 16 chỗ, tài xế điều khiển xe container đã phanh gấp khiến bánh xe trượt trên đường bốc khói và tạo vết lốp dài hàng chục mét trên mặt đường.

Từ vụ tai nạn trên, trao đổi với PV về quy định chuyển làn, luật sư Lê Văn Kiên (Trưởng văn phòng luật sư Ánh sáng Công lý) cho biết: Theo Luật Giao thông đường bộ, trên đường có nhiều làn đường cho xe đi cùng chiều được phân biệt bằng vạch kẻ phân làn đường, người điều khiển phương tiện phải cho xe đi trong một làn đường và chỉ được chuyển làn đường ở những nơi cho phép; khi chuyển làn đường phải có tín hiệu báo trước và phải bảo đảm an toàn.

Trong trường hợp điều khiển xe ô tô chuyển làn đường không đúng nơi cho phép hoặc không có tín hiệu báo trước, người điều khiển ô tô sẽ bị phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng theo quy định tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP (Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt), sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP.

Luật sư Kiên khuyến cáo, tài xế khi điều khiển ô tô cần tránh đi vào vùng “điểm mù” của xe siêu trường, siêu trọng, xe tải lớn. Bởi tài xế điều khiển xe siêu trường, siêu trọng, xe tải lớn sẽ không nhận được tín hiệu xin vượt hay chuyển làn của các phương tiện đang di chuyển ở vùng “điểm mù”.

“Tài xế điều khiển ô tô khi thực hiện vượt xe tải trọng lớn cần chú ý quan sát kỹ, đảm bảo khoảng cách an toàn mới cho xe chuyển làn để tránh tai nạn đáng tiếc.” – luật sư Kiên khuyến cáo.

"Điểm mù” của xe ô tô được hiểu là vùng không gian mà lái xe không quan sát được khi ngồi ở tư thế lái bình thường, không xoay đầu hoặc nghiêng người, kể cả có sự trợ giúp của gương chiếu hậu. Nói cách khác, điểm mù là vùng không gian bên ngoài xe bị che khuất, không nằm trong tầm nhìn của lái xe; nhất là phương tiện xe tải lớn, xe xi-tec, xe kéo container. 1. Điểm mù phía trước xe, tạo ra bởi chiều cao đầu xe; 2. Điểm mù hai bên là vùng gương chiếu hậu không thể chiếu tới; 3. Điểm mù phía sau xe. (Ảnh: csgt.vn) Khi tham gia giao thông, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ… được khuyến cáo tuyệt đối không đi gần, đi phía trước đầu xe hoặc đi sát hai bên thành xe vì rất có thể sẽ rơi vào “điểm mù” của người lái xe. Khi đến các đoạn đường cong cua hoặc cần chuyển hướng, xe mô tô, xe thô sơ nên giảm tốc độ, nhường đường cho các loại xe ô tô đi trước, tuyệt đối không được vượt qua xe ô tô khi các phương tiện đó đã có tín hiệu chuyển hướng".

