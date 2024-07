Chiều 1-7, một lãnh đạo UBND huyện Đắk G'long, tỉnh Đắk Nông cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc xe chở khách du lịch lao xuống vực khiến nhiều người bị thương nặng.

Hỗ trợ đưa người bị nạn lên đường

Theo vị này, vụ tai nạn giao thông xảy ra vào chiều cùng ngày trên Quốc lộ 28, đoạn qua xã Quảng Khê, huyện Đắk G'long.

Vào thời điểm trên, xe chở đoàn khách du lịch đi đến khu vực đèo Cùi Chỏ thì bất ngờ mất lái, lao xuống vực sâu.

Ngay sau đó, những người trên xe và người đi đường đã hỗ trợ đưa các nạn nhân lên đường. Lực lượng chức năng cũng có mặt kịp thời phân luồng giao thông, hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu.

"Trên xe có tổng cộng 48 người. Trong đó, có 4 người bị thương nặng đã được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông cấp cứu. Những người bị thương nhẹ đang được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đắk G'long" – vị này thông tin.

Your browser does not support the video tag.

CLIP: Xe du lịch lao xuống vực, nhiều người bị thương nặng. Nguồn: MXH

Tác giả: Cao Nguyên

Nguồn tin: Báo Người lao động