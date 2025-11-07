Clip vụ nổ kinh hoàng giữa ruộng lúa: Tạo thành hố sâu khoảng 2-3m, người dân hoảng sợ

Theo đó vào khoảng 16h30' chiều ngày 31/10, khi đang ở trong nhà thì anh Nguyễn Xuân Đồng (trú tại thôn Lệ Xuyên, xã Nam Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị) bất ngờ nghe thấy tiếng nổ đinh tai, cửa nhà rung chuyển. Các thành viên trong gia đình không khỏi hoảng hốt lao ra ngoài thì phát hiện ở mảnh ruộng cách nhà chừng 30m, bùn đất văng ra xa, khói bốc lên nghi ngút. Hiện trường vụ nổ tạo thành một hố sâu có đường kính khoảng 4 m, sâu 2 - 3 m.

Sáng 7/11, thông tin trên báo Lao Động, UBND xã Nam Cửa Việt (tỉnh Quảng Trị) cho biết, qua kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng xác định nguyên nhân vụ nổ chiều 31/10 tại ruộng lúa ở khu dân cư thôn Lệ Xuyên là do đạn pháo còn sót lại trong lòng đất phát nổ.

Theo Trung tâm Hành động bom mìn tỉnh Quảng Trị (QTMAC), xã Nam Cửa Việt hiện có 43 khu vực nguy hiểm do bom mìn với diện tích hơn 16,9 triệu m². Trong đó, 35 khu vực đã được xử lý an toàn, 6 khu vực còn lại bao gồm khu ruộng xảy ra vụ nổ ở thôn Lệ Xuyên vẫn đang chờ rà phá.

Được biết, năm 2013, tại thôn Lệ Xuyên cũng từng xảy ra vụ nổ đạn hải pháo dưới nền nhà khiến một gia đình may mắn thoát nạn.

