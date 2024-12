CLIP: Trục vớt thi thể cô gái 22 tuổi và ô tô lao xuống sông Đồng Nai

Nạn nhân được xác định là chị T.T.Q. (22 tuổi, ngụ TP Biên Hòa). Theo gia đình nạn nhân, chị T.T.Q. đang theo học thạc sĩ tại 1 trường đại học ở TP HCM. Chiều 14-12, xe chị Q. bất ngờ tông vào lan can cầu Đồng Nai rồi rơi xuống sông mất tích.

CLIP trục vớt ô tô dưới sông Đồng Nai

Tại hiện trường, tô tô khi rơi xuống đã lật ngửa, nằm sâu dưới lòng sông Đồng Nai.

Để đưa lên bờ, đội cứu hộ đã sử dụng các thùng phi lớn, bơm hơi tạo lực nâng để làm nổi chiếc xe trước khi tiến hành trục vớt.

Người thân nạn nhân tại hiện trường

Ô tô khi được vớt lên gần như biến dạng hoàn toàn, cản trước và lưới tản nhiệt bị bẹp dúm. Các cửa kính vỡ vụn, nội thất bên trong ngập nước và bùn đất; phần nóc xe bị móp méo nặng do lực tác động khi va chạm và chìm xuống sông.

