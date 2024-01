Clip: Trọng tài VFF bị cầu thủ đấm gục trên sân phủi

Your browser does not support the video tag.

Tình huống xảy ra vào tối ngày 9/1, trong trận đấu giữa Cealdon và Doanh nhân Quảng Ngãi, tại giải bóng đá sân 7 Doanh nhân Online S7 lão tướng 2023.

Cụ thể, phút 20 của trận đấu, trọng tài Lê Tuấn Kiệt, thuộc Liên đoàn Bóng đá Tp.HCM thổi phạt tình huống phạm lỗi của cầu thủ Doanh nhân Quảng Ngãi.

Không đồng tình với quyết định này, cầu thủ Hồng Quang của đội Doanh nhân Quảng Ngãi tranh cãi gay gắt với trọng tài. Sau đó, Hồng Quang còn tung cú đấm mạnh khiến trọng tài Tuấn Kiệt ngã gục xuống sân.

Sau khi hành hung trọng tài, Hồng Quang chưa nguôi giận và được các đồng đội kéo ra khỏi sân. Sau khi được chăm sóc y tế, trọng tài Tuấn Kiệt tỉnh táo nhưng không thể tiếp tục làm nhiệm vụ nên được chuyển xuống làm trọng tài bàn và để đồng nghiệp khác thay thế.

Trước khi chuyển sang làm trọng tài bàn, trọng tài Tuấn Kiệt trực tiếp rút thẻ đỏ từ xa cho số 7 của đội Doanh nhân Quảng Ngãi. Khi rời khỏi sân và đi ngang qua bàn trọng tài, Hồng Quang tiếp tục lao đến định đánh trọng tài nhưng một đồng đội đã ngăn cản kịp thời.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn