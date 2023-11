Clip: Trâu điên bất ngờ xông vào nhà dân, húc tới tấp một người đàn ông

Mới đây, cư dân mạng đang chuyền tay nhau đoạn clip ghi lại cảnh "trâu điên" rượt đuổi, húc trúng người dân, nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm, bàn luận.

Theo đoạn clip được trích xuất từ camera an ninh, con trâu bất ngờ xông vào nhà dân, lao vào húc liên tục một người đàn ông. Sau đó, con trâu này tiếp tục húc đổ chiếc xe máy và nhiều vật dụng khác.

Liên quan đến vụ việc này, ngày 23/11, trả lời báo Lao Động, đại diện Công an phường Xuất Hóa cho biết, vụ việc xảy ra tại khu vực Km8, Tổ 1, phường Xuất Hóa, TP Bắc Kạn (tỉnh Bắc Kạn).

Khoảng 13h50, tại sân vườn nhà anh Đào Đình Quang (SN 1977, trú tại Tổ 1, phường Xuất Hóa) bất ngờ có con trâu xổng từ xe của lái buôn (từ Nghệ An đi Cao Bằng) lao vào húc liên tục làm anh gãy chân.

Sau khi khống chế con trâu, nhóm người buôn trâu đã bán con trâu cho thương lái lấy tiền chi trả viện phí cho anh Đào Đình Quang.

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn