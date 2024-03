Clip: Tông xe bán tải văng lên dải phân cách, ô tô con nát đầu

Your browser does not support the video tag.

Hình ảnh vụ tai nạn được chia sẻ trên nhóm Facebook về giao thông thu hút hàng chục bình luận. Phần lớn các ý kiến đánh giá, tài xế điều khiển ô tô con lưu thông qua đường giao nhau không đảm bảo an toàn.

“Mỗi việc đi qua ngã tư giảm tốc độ và quan sát an toàn mà cũng không làm được.”; “Ô tô con lao ra đường khiếp thế”; “Ngã tư thoáng vậy mà cố chấp chạy cho nhanh”… là một số ý kiến bình luận từ người dùng Facebook.

Từ vụ tai nạn trên, trao đổi với PV về quy định lưu thông tại đường giao nhau, luật sư Trần Tuấn Anh (Giám đốc Công ty luật Minh Bạch, Đoàn luật sư Hà Nội) cho biết: Luật giao thông đường bộ quy định quy tắc lưu thông ở đường giao nhau tại điều 24 (nhường đường tại nơi đường giao nhau). Trong đó, luật quy định, khi đến gần đường giao nhau, người điều khiển phương tiện phải cho xe giảm tốc độ và nhường đường theo quy định.

Tại nơi đường giao nhau không có báo hiệu đi theo vòng xuyến, phải nhường đường cho xe đi đến từ bên phải; Tại nơi đường giao nhau có báo hiệu đi theo vòng xuyến, phải nhường đường cho xe đi bên trái;

Tại nơi đường giao nhau giữa đường không ưu tiên và đường ưu tiên hoặc giữa đường nhánh và đường chính thì xe đi từ đường không ưu tiên hoặc đường nhánh phải nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên hoặc đường chính từ bất kỳ hướng nào tới.

“Theo quy định, tại nơi đường giao nhau không có báo hiệu đi theo vòng xuyến, phải nhường đường cho xe đi đến từ bên phải. Tuy nhiên, hình ảnh từ clip cho thấy, ô tô bán tải đã di chuyển vào nút giao trước thì ô tô con chạy tốc độ cao lao tới tông ngang xe.

Việc chạy xe với tốc độ cao như ô tô con trong clip, không tuân thủ quy tắc giảm tốc độ khi tới đường giao nhau rõ ràng tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn là rất lớn nên các tài xế cần tuân thủ nghiêm quy tắc luật đã đặt ra”, luật sư Tuấn Anh nói.

Về xử lý vi phạm quy định tại nơi đường giao nhau, Giám đốc Công ty luật Minh Bạch cho biết: Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP (Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt), sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP quy định, tài xế điều khiển ô tô sẽ bị xử phạt từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng trong trường hợp điều khiển xe “không tuân thủ các quy định về nhường đường tại nơi đường bộ giao nhau”. Thực hiện hành vi vi phạm trên nếu gây tai nạn giao thông, tài xế ô tô sẽ bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 2 tháng đến 4 tháng.

“Tài xế điều khiển ô tô sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 - 12.000.000 đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2-4 tháng về hành vi không chú ý quan sát, điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông.” - luật sư Tuấn Anh nói.

