Clip toàn cảnh vụ sập nhà khi đang thi công sửa chữa ở Bình Dương

Cụ thể vào khoảng 15h chiều ngày 9/5 vừa qua, một số người đang thi công sửa chữa căn nhà trên đường ĐT 764, phường Tân Vĩnh Hiệp, TP Tân Uyên (Bình Dương) thì nhiều mảng bê tông bất ngờ bị nứt đổ xuống. Một nam phụ hồ gần 50 tuổi, quê An Giang đang đi bên dưới bị những mảng bê tông này đè.

Phát hiện sự việc, các công nhân khác đã chạy tới tìm cách kéo nạn nhân ra khỏi đống đổ nát, tuy nhiên người này đã tử vong. Nhận được tin báo, công an địa phương đã tới phong toả hiện trường, điều tiết giao thông.

Toàn cảnh sự việc đã được camera an ninh ghi lại.

Your browser does not support the video tag.

Toàn cảnh vụ sập nhà đang sửa chữa. (Nguồn: Nguyễn Thanh Hải)

Tác giả: Quân Anh

Nguồn tin: Trí thức trẻ